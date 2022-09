Rapaz de 9 anos morre em Marselha com sintomas da doença de Kawasaki. Teste serológico revelou contacto com a covid-19

Um rapaz de Marselha morreu esta semana, em Marselha, com uma paragem cardíaca após ter sido internado com a doença rara de Kawasaki. O menor esteve em tratamento durante seis dias, mas não resistiu aos danos neurológicos provocados por uma inflamação grave, inicialmente diagnosticada com escarlatina. A criança de 9 anos acabou por apresentar sintomas similares à doença rara de Kawasaki, tendo os testes serológicos revelado que estivera em contacto com a covid-19.

Nas últimas três semanas, vários países registaram casos de crianças com patologias inflamatórias graves, supostamente ligadas ao contágio do novo coronavírus, apesar de não apresentarem sintomas da covid-19. Em França, 144 menores já foram diagnosticados com sintomas de Kawasaki, sendo o rapaz de 9 anos a única vítima fatal. Segundo a France-Press, também um adolescente morreu com os mesmos sintomas em Londres e outro menor de 5 anos, em Nova Iorque.

Tal como no caso reportado em Marselha, o primeiro em França, os outros dois menores também apresentavam sintomas de febre alta, dores abdominais, problemas digestivos, erupção cutânea, conjuntivite e língua avermelhada e inchada. Fabrice Michel, chefe do serviço de reanimação pediátrica de La Timone, no sudeste de Marselha, referiu que, quando a criança deu entrada nas urgências, a primeira suspeita foi a de que estivesse com escarlatina. Foi tratada e regressou a casa, mas no mesmo dia acabou por ser internada de urgência nos cuidados intensivos, onde lhe foi então diagnosticada a doença de Kawasaki.

De acordo com a Autoridade de Saúde Pública francesa, a investigação destes casos desenvolvida nas últimas quatro semanas indica que os jovens pacientes foram infetados com a covd-19 e que a inflamação neurológica será provocada pelo novo coronavírus, embora ainda sem provas científicas. Apesar de a doença de Kawasaki afetar maioritariamente crianças até cinco anos, entre os 230 casos reportados na Europa já surgiram crianças com idades superiores.

Em Portugal, a diretora da DGS, Graça Freitas, afirmou esta sexta-feira que a única criança com síndrome inflamatória associada à covid-19 já teve alta, tendo o caso sido comunicado ao Centro Europeu de Controlo de Doenças.