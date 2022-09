Uma caixa para controlar o potencial viral de um estabelecimento: tecnologia é portuguesa e pode ajudar a prevenir a covid-19

Dentro de três dias começam a reabrir pequenos estabelecimentos comerciais, como restaurantes e cafés. E se esses espaços pudessem dispôr de um sistema que monitorize a quantidade de partículas no ar, a temperatura, a humidade e o número de pessoas que estão lá dentro? A possibilidade é real e chama-se Covid Free. Trata-se de uma tecnologia, totalmente desenvolvida em Portugal, pensada para alertar e prevenir situações de potencial propagação do vírus. É como um alarme, que tudo vê, que tudo ouve - até o som de um espirro. É como um semáforo, que se pode trazer no telemóvel.

