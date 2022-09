Covid-19. Quase meio milhão de pessoas compra medicamentos a crédito nas farmácias

Nunca as farmácias portuguesas deram tanto crédito aos doentes. Em março, o valor dos medicamentos que ficaram por pagar ascendeu a 76 milhões de euros, mais 7,8 milhões de euros do que no mês anterior. Cada farmácia vende fiado, em média, a 163 clientes e tendo em conta um universo de 2900 estabelecimentos, a população auxiliada rondará 472 mil utentes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler