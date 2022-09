Covid-19. Porto e Matosinhos arrancam com testes serológicos a funcionários de risco. Rui Moreira já foi testado

O município do Porto, em parceria com o i3S-Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (através do Ipatimup Diagnósticos), realiza, a partir da próxima segunda-feira, testes serológicos para avaliar a presença de anticorpos ao vírus SARS-CoV-2 em mais de 1500 trabalhadores do município e empresas municipais, e que estiveram na linha da frente no contexto atual de pandemia. O sistema de 'drive through' foi ensaiado, esta sexta-feira, com testes aos vereadores. Rui Moreira foi o primeiro a dar o exemplo.

Além destes testes a funcionários que estiveram expostos pelas suas funções durante a fase mais aguda da pandemia, e complementarmente, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), os resultados desta bateria de exames servirá de base a um estudo epidemiológico nesta população. Os testes, a efetuar por técnicos do Ipatimup Diagnósticos e por investigadores voluntários do i3S, serão feitos com kits de resposta rápida, em sistema de 'drive through', operação que terá lugar no parque de estacionamento do i3S.

Em simultâneo com a realização dos testes, a recolha de dados para o estudo epidemiológico da FMUP será feita através de um inquérito rápido, que integra dados demográficos, profissionais e clínicos através da análise à imunidade à covid-19. Em comunicado, a autarquia portuense refere que este procedimento, que permitirá conhecer algumas características epidemiológicas da pandemia na cidade, cumprirá o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) “e segue os mais elevados padrões éticos reconhecidos pela comunidade científica”.

Esta medida irá permitir “um melhor conhecimento sobre a atual situação e avaliar, mediante os resultados, a necessidade de adoção de medidas posteriores para o desenvolvimento das atividades municipais e adequar os atuais procedimentos de proteção inerentes às diversas funções”.

Para Rui Moreira, “numa primeira fase de testes promovidos pelo município, o Porto dedicou o seu primeiro esforço a implementar um programa sistemático de rastreio às populações dos lares com testes PCR e foi o primeiro a avançar com uma unidade 'drive through' para rastreio à covid para a restante população, medidas que concorreram para um combate atempado e prudente à pandemia”.

Ainda de acordo com o autarca, os testes serológicos aos trabalhadores da autarquia que estiveram sempre na primeira linha de atuação “permitirão não só obter dados interessantes sobre o real estado imunológico desta população, como serão também essenciais, do ponto de vista dos recursos humanos, para poder afinar iniciativas e procedimentos a adotar no atual cenário de desconfinamento” no universo municipal.

“Com esta amostra pretende-se estabelecer um ponto de partida para avaliar a presença de anticorpos na população do concelho do Porto, o que permitirá aferir, de forma alargada, qual a proporção de pessoas no distrito que eventualmente tiveram contacto com o vírus e assim estimar a resposta imunológica e a dispersão do vírus na região”, acrescenta Claudio Sunkel, diretor do i3S.

Paulo Canedo, gestor do Ipatimup Diagnósticos, adianta que o teste demora aproximadamente 10 minutos a ser realizado e permite identificar os indivíduos que já apresentam “uma resposta imunológica ao vírus”.

Retrato à imunidade da região

Também a Câmara de Matosinhos avançou, esta sexta-feira, que irá arrancar com os testes serológicos aos funcionários municipais, agentes da Polícia Municipal, bombeiros das quatro corporações do concelho e funcionários das Uniões de Freguesias, num total de 500 pessoas que estiveram na primeira linha de combate à pandemia. Os testes terão início a 25 de maio próximo, também com o i3S, através do Ipatimup Diagnósticos.

Os testes aos trabalhadores do município e irão realizar-se no 'drive through' do Parque de Manhufe, numa estrutura contígua ao atual 'COVID-drive'. A autarca Luísa Salgueiro, tal como o autarca do Porto, realça que a operação vai permitir à autarquia “ter um retrato fiel sobre a situação de imunidade dos trabalhadores” que estiveram no ativo durante o período de confinamento e adotar medidas de proteção adequadas.

“A autarquia teve sempre uma grande preocupação com a testagem da população, nomeadamente a mais vulnerável. Desde o início da pandemia que o nosso esforço foi canalizado nesse sentido e tivemos no terreno diferentes modelos de realização de testes, adaptados às diferentes realidades”, refere o município, que destaca a importância dos testes serológicos nesta fase de regresso gradual aos locais de trabalho para perceber o grau de imunidade dos trabalhadores e adequar as medidas de segurança”.

A autarca sublinha, ainda, que a amostra também fará parte do referido estudo do i3S, cuja finalidade é a de “estabelecer um ponto de partida para avaliar a presença de anticorpos na população do concelho de Matosinhos e estimar a resposta imunológica e a dispersão do vírus na região”.