Covid-19. Mesmo sem certezas, desconfinamento é para continuar, mas com (muitas) regras: as notícias do dia em Portugal

Técnicos de saúde, líderes partidários e as mais altas figuras do Estado voltaram esta quinta-feira a juntar-se para uma reunião. Mas passaram apenas nove dias desde o início do desconfinamento, pelo que o prazo é curto para avaliar o seu impacto. Não foram possíveis conclusões – há que esperar pelos primeiros 14 dias e, além disso, os portugueses estão a mostrar alguma resistência em sair de casa -, o que coloca o Governo em terreno instável.

A decisão é a de avançar para a segunda fase de desconfinamento – já a 18 de maio - sem um retrato aproximado da realidade.

No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa fez o ponto da situação aos jornalistas: "Os portugueses foram sensíveis aquilo que lhes foi pedido, fazendo a abertura sem grandes passos. A grande maioria continuou a ser muito contida, o que quer dizer que não temos muitos dados que nos permitam tirar conclusões firmes".

Resta jogar pelo seguro. Para dar confiança aos portugueses, o primeiro-ministro adiantou que já foram realizados 15 mil testes em creches. Na segunda-feira, quando está previsto estes espaços abrirem, "estará tudo testado", garantiu António Costa, durante uma visita a um Centro Infantil em Lisboa.

Já para os artistas ou companhias de teatro - cujo regresso está também agendado para 1 de junho – não deverão ser obrigatórios os controlos ao novo coronavírus.

“Cada estrutura avaliará e decidirá se o acesso de equipas artísticas/companhias aos palcos do Teatro ou Sala de Espetáculo deve ou não ser precedido da realização de testes para a Covid-19”, foi a informação dada a conhecer pelo Ministério da Cultura.

Eis um resumo das principais mudanças que estão a ser previstas: camarins individuais por artista; nenhuma orquestra poderá tocar em fosso; as duas primeiras filas de todas as salas vão estar sempre vazias, de modo a ser caucionada a distância de pelo menos dois metros entre a boca de cena e a primeira fila ocupada; ensaios em mesa vão ser de máscara e com lugar definido, sem possibilidade de trocas; limpezas de palco de hora a hora, durante ensaios físicos; e, se possível, os espetáculos não devem ter intervalos.

No Parlamento, debateu-se o Programa de Estabilidade, um documento sem qualquer previsão de crescimento ou cenário macro das contas públicas do país.

Depois de um dia de críticas, dada a polémica que envolveu a recente transferência de 850 milhões para o Novo Banco, Mário Centeno foi ao Parlamento defender o Programa e aos deputados assumiu que a "incerteza" provocada pela pandemia levou o Governo a não apresentar uma previsão da economia.

Na sua intervenção reconheceu que o momento difícil teve um "impacto massivo na economia, no mercado de trabalho e nas contas públicas". "Desconhecemos a sua intensidade e extensão no tempo", reforçou.

Ao final da manhã, a Direção-Geral da Saúde atualizou os números da covid-19 no país. Mais 9 mortes, 187 infetados e 16 recuperações em Portugal (dados relativos a quarta-feira).

No total, há agora 1.184 vítimas mortais, 28.319 casos confirmados e 3.198 recuperados, com os novos totais de óbitos e de infetados a registar uma descida face ao dia anterior.

Porque a evolução vai sendo positiva, até ao final da semana o hospital de campanha montado no SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota será desativado. A Câmara do Porto garante, no entanto, que a estrutura continuará instalada até 31 de julho, pronta a ser reativada, caso surja uma segunda vaga de covid-19 ou caso os hospitais de São João e de Santo António registem novamente um número de internamentos perto do limite.

Com capacidade para receber 320 doentes, nesta estrutura foram ocupadas apenas cerca de 30 camas desde o dia 14 de abril.

Na habitual conferência de imprensa diária, o secretário de Estado da Saúde, voltou a falar de máscaras e garantiu que estas "têm chegado a toda a população", incluindo às pessoas mais carenciadas.

António Lacerda Sales também fez novo balanço dos atrasos provocados pela pandemia nos atendimentos não-covid. Desde janeiro até 8 de maio houve uma diminuição de 22% no número de endoscopias realizadas, afirmou. No caso das colonoscopias, essa diminuição foi de 25%, e nos cuidados de saúde primários, realizaram-se menos 8,2% de consultas.

Para que os exames sejam retomados, as unidades que fazem endoscopias e colonoscopias já conhecem as novas regras. Devem ter o pessoal organizado em equipas fixas a trabalhar por turnos e os exames a suspeitos ou doentes de covid-19 serão feitos em salas próprias, com pressão negativa.

Numa norma publicada esta quinta-feira no 'site', a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a propósito da necessidade de reorganizar os serviços de saúde para retomar o normal funcionamento refere que as autoridades devem limitar a presença nas unidades de técnicas de gastroenterologia a profissionais de saúde e a doentes, sem familiares, para restringir o risco de contaminação.

E por falar em hospitais, nos de Santa Maria, em Lisboa, e Santo António, no Porto, foram realizados testes serológicos a cerca de 700 enfermeiros e auxiliares que estiveram na linha da frente no combate ao coronavírus para perceber quantos destes profissionais poderão ter estado infetados sem saberem.

Os resultados do estudo realizado pela Fundação Champalimaud mostram que a taxa de infeção real é de 6,5% entre os profissionais testados no Santa Maria e 8,4% no Hospital de Santo António. Ou seja, cerca de dez vezes superior ao que se conhecia.

Saberá mesmo tudo o que deve fazer para evitar ser infetado e contribuir para travar a propagação do vírus? A Direção-geral da Saúde publicou esta quinta-feira o primeiro volume do “Manual de medidas gerais de prevenção e controlo da covid-19”. O documento detalha as características da doença, os sintomas, as formas de transmissão e ainda disponibiliza uma série de recomendações detalhadas, que vale a pena conhecer.

São 35 páginas, muitas delas com conselhos práticos, que esclarecem desde as dúvidas que ainda pode suscitar o uso de máscaras até às formas mais eficientes de garantir a desinfeção doméstica. O resumo está aqui.