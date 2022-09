Covid-19- O carrinho de compras dos portugueses tem mais café e menos protetor solar

​​​​​O carrinho de compras dos portugueses começa a dar sinais de estar mais adaptado "ao novo normal" da vida em dias de pandemia e o último barómetro semestral da Nielsen indica uma quebra de 1% nas compras de bens de grande consumo no espaço de uma semana, apesar das compras ainda estarem 8% acima do mesmo período do ano passado, atingindo os 169 milhões de euros.

Em causa está a semana 17, que apanha a comemoração do 25 de abril, e um padrão comum a outros países, como Espanha e Itália, diz o estudo que destaca as vendas on line, marcadas por crescimento "muito elevados, parecendo confirmar a adesão dos consumidores às compras em canais digitais": sobem 244% em número de ocasiões de compra e 225% em número médio de lares a comprar online Bens de Grande Consumo, diz a Nielsen.

A alimentação é a área de maior crescimento, com um incremento que ascende quase ao dobro do total dos bens de grande consumo, seguida das bebidas. O consumo em casa e os produtos de maior durabilidade continuam a ser os de maior crescimento e, a análise semanal da Nielsen às compras dos portugueses destaca as bebidas quentes (+47%), com o "forte contributo do café". cervejas/sidras/panachés (+15%) e Bebidas Alcoólicas (+10%) puxam, também, pelo valor total das bebidas.

O total nos detergentes e produtos de higiene nesta semana apresenta quebra, mas há subidas nos acessórios de limpeza (+55%), os produtos de embalagem e conservação (+28%), a higiene do lar (+24%) e os produtos para a loiça (+23%). Nas categorias associadas à vida fora de casa, como os Produtos para Calçado (-44%) e Produtos Solares (-91%) a tendência continua a ser de quebra..

“O período em análise demonstra a adaptação dos consumidores à vida em quarentena, na medida em que as vendas de bens de grande consumo parecem demonstrar a procura para responder a necessidades que se têm vindo a evidenciar ao longo destas últimas semanas. A preocupação em assegurar uma alimentação com validade alargada e passível de ser conservada por mais tempo e produtos relacionados com a higiene saltam à vista no topo da lista de compras dos Portugueses neste estado de restrição", conclui Marta Teotónio Pereira, Cliente Consultant Senior da Nielsen.

E também há indicadores de novas tendências na tipologia de lojas escolhidas pelos consumidores, com as lojas de proximidade a apresentarem um peso superior ao do período pré-COVID, "comprovando que os portugueses procuram soluções mais próximas das suas casas, evitando deslocar-se desnecessariamente", diz o trabalho.