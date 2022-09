Coronavírus dá origem a uma nova sigla no mundo das finanças: além do EBIDTA, agora há o EBIDTAC

Já havia o EBIDTA, agora surgiu o EBIDTAC. O tradicional indicador de saúde financeira das empresas reflete os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). Algumas empresas que acabam de anunciar os seus resultados financeiros acrescentaram-lhe mais um elemento, que tem a ver com o coronavírus: o "c" final na nova sigla.

A notícia vem na capa do diário britânico "Financial Times". Um grupo industrial alemão, o Schenck Process, é um dos exemplos dados de uma empresa que acrescentou aos seus resultados do primeiro trimestre deste ano 5,4 milhões de euros não realizados. Trata-se dos ganhos que a empresa teria obtido se não fossem os efeitos do coronavírus.

Não são potenciais ganhos futuros, mas rendimento que se perdeu para sempre. Investidores citados no artigo do jornal inglês temem que essa nova forma de EBIDTA possa levar a um relaxamento dos critérios sobre o nível de endividamento permitido às empresas. Acima de tudo, porém, é a natureza imaginária do exercício que chama a atenção.

Uma assessora executiva da European Leveraged Finance Association, uma associação profissional do setor financeiro, explicou ao jornal: "Quando se olha para o coronavírus, esses rendimentos jamais voltarão. É literalmente uma ficção".