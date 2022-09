Boletim da DGS à lupa: número de internados continua a diminuir, mas doentes em cuidados intensivos aumentam

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais seis mortes, 264 casos de covid-19 e 130 recuperações em Portugal (dados relativos a quinta-feira).

No total, há agora 1.190 vítimas mortais, 28.583 casos confirmados e 3.328 recuperados. O número de óbitos é o mais baixo desde 22 de março, quando houve apenas duas vítimas mortais. Em termos relativos, o aumento é de 0,5%.

Quanto aos novos infetados, trata-se do aumento mais significativo dos últimos sete dias, se bem que bastante próximo de marcas recentes (por exemplo, 234 na terça-feira e 219 na quarta) e percentualmente ainda abaixo de 1% (em rigor o aumento face à véspera é de 0,93%). Há mais 130 recuperados face a ontem, um crescimento de 4%.

Há menos sete doentes hospitalizados (uma quebra de 1%, para um total de 673), mas mais quatro em unidades de cuidados intensivos (UCI), uma variação ligeira mas que talvez possa ser explicada pelo internamento nos últimos dias de um maior número de pacientes mais jovens, que têm alta com maior facilidade.

A diminuição do número de internados verificou-se em quatro dos últimos cinco dias (e desde os dados lançados no dia 1 de maio há menos 219 infetados nos hospitais). Em sentido inverso, o subgrupo dos doentes mais graves apenas caiu em um dos últimos cinco dias. Os pacientes em UCI são agora 112 (um aumento de 3,7%).

Açores e Madeira sem alterações

As vítimas mortais distribuíram-se pelo Norte (3) e zona de Lisboa e Vale do Tejo (3), que continua a crescer a uma velocidade muito mais acentuada do que qualquer outra região: 184 casos nas últimas 24 horas (69,7% dos novos casos). O Norte registou 48, o Centro 29, Alentejo 2 e Algarve 1. Nas ilhas nada mudou: mantêm-se os 135 casos e 15 óbitos nos Açores e as 90 infeções identificadas na Madeira, que continua sem registar qualquer morte por covid-19.

Relativamente a números absolutos, registados desde o início da pandemia, o Norte continua destacado, com 16.214 casos e 677 mortes, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.951 infeções e 262 vítimas mortais. A zona Centro conta com 3.598 casos e 221 vítimas mortais no total. O Alentejo soma 240 casos e uma morte, enquanto o Algarve lidou com 355 infeções e 14 óbitos. Finalmente, Açores e Madeira mantêm a cifra dos últimos dois dias: com 135 e 90 casos e 15 e zero mortes, respetivamente.

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (1.871), Vila Nova de Gaia (1.463), Porto (1.312), Matosinhos (1.229), Braga (1.153) e Gondomar (1.052).

Separando por faixas etárias, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 1

30-39: 0

40-49: 13

50-59: 40

60-69: 105

70-79: 235

+80: 796

Relativamente às infeções, as mulheres (16.746) mantêm a distância para os homens (11.837), mas o valor aproxima-se no que toca a vítimas mortais: 614 mulheres, 576 homens. Repetindo a fórmula, separando os casos por faixas etárias, este é o retrato dos infetados:

0-9 anos: 499 casos

10-19: 893

20-29: 3.509

30-39: 4.157

40-49: 4.796

50-59: 4.824

60-69: 3.195

70-79: 2.402

+80: 4.308