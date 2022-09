Microempresas vão ter €50 milhões para se adaptarem à covid-19 e o Governo promete resposta em 10 dias

Abrem esta sexta-feira as inscrições no programa Adaptar, através do qual o Governo irá disponibilizar 50 milhões de euros para as microempresas, e outro tanto para pequenas e médias empresas (PME), para que possam adaptar-se à pandemia e suportar melhor o custo do regresso à atividade.

O secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, explicou ao Expresso que o Governo se compromete a fazer a aprovação das candidaturas num prazo até 10 dias no caso das microempresas (ou microempresários em nome individual), ou até 20 dias no caso das PME.

Mas João Correia Neves admite que no caso das microempresas a aprovação possa acontecer em "algumas horas", uma vez que os processos serão automatizados, e a fiscalização da realização das despesas será remetida para um momento posterior.

As microempresas que empreguem até 10 trabalhadores poderão receber 80% das despesas que tenham com produtos para se adaptarem à Covid-19 (como máscaras, gel desinfetante, vinis de proteção, terminais de pagamento sem contacto ou outros equipamentos), com uma despesa mínima de 500 e máxima de 5 mil euros.

Uma vez aprovada a candidatura (que verificará se a empresa tem uma atividade elegível, como as que envolvem atendimento ao público, e se tem dívidas ao Estado, o que inviabiliza o apoio), o Estado libertará 50% do apoio correspondente para o NIB indicado. A outra metade será paga após a apresentação de comprovativos da realização das despesas.

Assim, se uma empresa projetar gastos de 3000 euros com esses produtos, o Estado irá subsidiar a fundo perdido 2400 euros, avançando à cabeça 1200 euros e pagando os outros 1200 euros depois dos comprovativos.

Para as PME, o programa Adaptar visará comparticipar os custos de "projetos de reorganização do espaço de produção", nota João Correia Neves. O Governo compromete-se a avaliar as candidaturas num prazo máximo de 20 dias, porque estes projetos "exigem uma análise mais detalhada dos custos apresentados".

No caso das PME, os incentivos cobrem 50% das despesas, para custos mínimos de 5 mil euros e máximos de 40 mil euros.

Os empresários terão de preencher um formulário eletrónico que ficará disponível esta sexta-feira a partir dos sites do IAPMEI, do Turismo de Portugal e do Portugal 2020, sem necessidade de envio de cópias de documentos.

"Esperamos nos próximos dias ter um fluxo muito importante de candidaturas", indica o secretário de Estado da Economia ao Expresso. O diploma que enquadra estes incentivos foi publicado esta quinta-feira em Diário da República.