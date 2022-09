“É desesperante”: o apelo ao mundo da Amnistia Internacional (“há muitos apelos que não têm resposta mas esta é a nossa obrigação”)

De manhã têm fome. Ao almoço voltam a sentir o estômago às voltas porque não há comida. Ao jantar a mesma coisa. Falta-lhes o que comer e aos filhos também. “Imaginem uma família num campo, que não pode sair, não pode ir trabalhar e nem receber o único rendimento que garante a alimentação dos filhos. A falta de comida é uma realidade muito presente, mais real que qualquer vírus de que possam ouvir falar. Vêm os filhos com fome. Sentem a fome como um medo maior que o vírus. É real, é imediato”, explica ao Expresso Maria Lapa, diretora de investigação e advocacia da Amnistia Internacional Portugal. “Morrer de fome é hoje uma maior ameaça para os refugiados do que serem infetados pelo novo coronavírus.”

A covid-19 fechou-os em campos, confinou-os a um espaço onde supostamente estão em quarentena - as ordens são para que todos fiquem em casa, mas eles não a têm. Por um lado perderam a possibilidade de sair e ir comprar comida, por outro também não conseguem trabalhar. Os seus movimentos estão limitados a pequenos espaços que partilham com centenas de outras pessoas, com tendas em vez de casa, muitas vezes sem água e as condições sanitárias básicas e sem acesso a cuidados de saúde.

steve parsons - pa images/ getty images

“As pessoas estão sujeitas a um tratamento desumano. Estamos a falar de situações de campos e centros de detenção sobrelotados onde é completamente impossível conter de forma adequada a propagação do vírus”, diz Maria Lapa. “Se antes de março a situação já era extremamente difícil para estas pessoas, agora é inimaginável. É mais urgente do que alguma vez foi. É desesperante.”

O caso de Calais, no norte de França, é um dos que mais preocupam a Amnistia. Numa zona onde supostamente foi desmantelado o campo de refugiados que ali existia até 2016, continuam tendas erguidas, lumes acessos e pessoas que vagueiam de um lado para o outro sem destino definido. Há cerca de mil pessoas que ali vivem e que muito dependem da ajuda de terceiros. “É provavelmente dos locais que mais depende da ajuda das organizações não governamentais”, sublinha Maria Lapa. “A distribuição de comida foi muito afetada.” As restrições à circulação não só travaram as redes de distribuição alimentar como acabaram também por levar os voluntários de regresso aos países de origem - e muitas organizações suspenderam os trabalhos.

Há poucas ONG que continuam, a Care4Calais é uma delas. Há uma semana surgiram três casos positivos de covid-19. O mais recente número desta ONG, citado pelo “The Guardian”, é que há pelo menos nove pessoas infetadas.

Ali não há distanciamento social que possa ser respeitado. Não há máscaras. Falta a água e o sabão para se lavar as mãos com frequência que o vírus exige.

sopa images/ getty images

No campo de Vucjuk, na Bósnia e junto à fronteira com a Croácia, as autoridades locais cortaram o abastecimento de água. O objetivo? “Forçar a que as pessoas seja levadas para outro local. Isto é das piores coisas que se pode fazer, sobretudo no meio de uma pandemia. Uma comunidade por si já vulnerável fica ainda mais exposta”, considera Maria Lapa.

A Amnistia Internacional alerta ainda para a possibilidade de os campos de refugiados e os centros se poderem tornar nos novos “epicentros da pandemia” caso não sejam tomadas medidas. Os isolamentos e as restrições de movimento “agravaram de forma desastrosa” as condições de vida, deixando milhares de pessoas vulneráveis à fome e à doença.

As intenções portuguesas são boas. “Falta a prática”

Também fora da Europa a situação é mesma: migrantes, refugiados, requerentes de asilo, todos eles estão hoje numa situação ainda mais frágil, lembra a Amnistia. No campo de Zaatari, na Jordânia, a quarentena impede que as pessoas saiam para ganhar dinheiro, nos centros de detenção da Austrália pedem para ser libertados com receio de que algum dos funcionários traga o vírus do exterior e que contagie todos os que ali estão detidos, nos EUA, entre 20 de março e 8 de abril, 10 mil pessoas foram expulsas do país poucas horas depois de terem entrado, na Malásia um navio com rohingyas esteve quase dois meses à deriva e estima-se que tenham morrido 30 pessoas - só depois foi dada ordem de desembarque.

str/ getty images

“Se é terrível viver tudo isto em terra, imagine-se em alto mar, o horror que estas pessoas passam. Não podemos permitir que fiquem fechadas, tal como não as podemos empurrar de volta aos países de origem”, diz Maria Lapa. “Há muitos apelos que não têm resposta. Não sabemos se este vai ter ou não, mas a nossa obrigação é alertar para estas coisas que se estão a passar. Ajudar a aumentar a consciência das pessoas para os problemas e pedir aos Estados que cumpram aquilo a que se propusera.”

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Amnistia insta os governos mundiais não só a disponibilizarem água e comida nos campos de refugiados e centros de detenção como também a descongestionarem os locais sobrelotados e reorganizarem a distribuição de refugiados, migrantes e requerentes de asilo, de forma a assegurar “a dignidade, as condições sanitárias básicas e o acesso a cuidados hospitalares, alimentação e água”. É também pedido que as pessoas em situação irregular sejam regularizadas - ainda que apenas temporariamente.

Recentemente, e perante o cenário de pandemia, Portugal tornou legal a situação das dezenas de pessoas que estavam no país de forma irregular, facilitando o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Além disso, foi ainda anunciado que haveria disponibilidade para receber cerca de 500 dos 5000 menores desacompanhados que se encontram nos campos de refugiados da Grécia.

“Tudo isto são boas medidas e o exemplo que Portugal deu ao nível da intenção de fazer foi bom. Mas infelizmente o que vemos é que as intenções ainda não correspondem à realidade. Falta ser posto em prática”, lamenta Maria Lapa. “Se vier a ser aplicado, é um bom começo. No entanto, um país como o nosso talvez pudesse acolher mais pessoas, pessoas para quem vir para Portugal significaria um começo de vida num lugar com segurança e paz, que para eles é tudo.”

Já esta segunda-feira a Unicef - a agência das Nações Unidas para a Infância - dava conta de que se nada for feito a pandemia pode matar indiretamente mais seis mil crianças por dia. De acordo com o pior dos cenários analisados, nos próximos seis meses podem morrer até 1,2 milhões de crianças em 118 países devido aos deficientes cuidados sanitários provocados pela luta contra a propagação do novo coronavírus.

Há em todo o mundo, segundo as Nações Unidas, perto de 26 milhões de refugiados e 3,5 milhões de requerentes de asilo.