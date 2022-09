Covid-19. Creches com normas revistas e (outra vez) menos internados: as notícias do dia em Portugal

Caso se confirmem as perspetivas avançadas pela Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, não vai ser difícil cumprir as normas de distanciamento definidas pela Direção-Geral da Saúde para a reabertura das creches. Disse a Associação, esta quarta-feira, que a maioria destes espaços “vai receber cinco ou seis crianças e alguns já sabem mesmo que não vão ter ninguém".

Salas vazias, portanto, ainda que a partir de segunda-feira as portas das creches voltem a poder reabrir para receber os mais pequenos. Depois das críticas feitas a uma primeira versão do guião orientador para a sua reabertura, e ainda que sejam mantidas apertadas normas de segurança, higiene e distanciamento, o documento final da DGS reformula algumas regras. Dá mais margem de manobra a quem gere estes equipamentos sociais destinados às crianças dos 0 aos 3 anos, abdicando da definição de uma distância específica a manter entre as crianças – era dito 1,5 a 2 metros - para frisar apenas que o número de crianças por sala deve ser reduzido, de forma a que seja “maximizado o distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas”.

E se numa primeira versão se dizia que devia ser assegurado, “sempre que possível”, que as crianças não partilham objetos, a regra agora mantém-se, mas com uma ressalva: os objetos podem ser partilhados se “devidamente desinfetados entre utilizações”.

Nas escolas secundárias, a novidade é que o Ministério da Educação decidiu “agilizar” os modelos de contratação de docentes para suprir os que estarão em falta na reabertura destes estabelecimentos de ensino (por pertenceram a grupos de risco). Vão ser mais curtos os prazos para a sua colocação.

Por outro lado, os equipamentos de proteção individual para o combate à pandemia vão ser distribuídos até sexta-feira a mais de meio milhar de escolas secundárias, informou o Ministério da Defesa. Vão ser entregues 4,2 milhões de máscaras, 620.000 pares de luvas, 966.900 batas, 22.500 viseiras e 17.000 litros de solução antissética de base alcoólica.

Notícias sobre a evolução da pandemia: O mais recente boletim da DGS registou mais 12 mortes, 219 casos de covid-19 e 169 recuperações em Portugal (dados relativos a terça-feira).

Quer os números de óbitos quer os de infetados registam uma descida face ao dia anterior, dados que são acompanhados pela redução também do número de doentes internados e nos cuidados intensivos: há menos 17 infetados nos hospitais e menos 10 pessoas em UCI.

Reflexo da pandemia, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, adiantou que o número de cirurgias oncológicas "diminuiu 15% face a período homólogo de 2019" - menos 2.500 doentes. Segundo o responsável, o número de cirurgias de prioridade normal também diminuiu (cerca de 25%), embora se tenham realizado mais cirurgias consideradas muito prioritárias (aumento de 7%).

Dirigindo-se aos doentes oncológicos, António Lacerda Sales pediu-lhes para que "não tenham medo" de se deslocaram aos hospitais públicos e garantiu que “os circuitos estão perfeitamente diferenciados e as condições de segurança são muito boas”.

Ainda em matéria de saúde, o número de camas em unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 35% entre março e 2 de maio, revela o relatório sobre o terceiro período do estado de emergência.

O documento entregue na Assembleia da República indica que, em março de 2020, o SNS dispunha de 528 camas em unidade de cuidados intensivos, que passaram para 713 a 2 de maio, representando um aumento de 35% de capacidade instalada.

Em relação ao número de ventiladores com capacidade para utilização no tratamento da covid-19, o documento avança que, no início do mês de março, foram contabilizados no SNS 1.142 ventiladores, passando, a 2 de maio, para 1.814 equipamentos, 74% dos quais invasivos.

A OCDE procedeu a uma correção, informando que Portugal é um dos cinco países que em média por cada mil habitantes mais tem feito testes de diagnóstico à covid-19. A organização alterou a fonte e os dados usados para tentar aumentar a comparabilidade entre países, alterando um primeiro artigo onde dizia que Portugal estava abaixo da média da OCDE.

A notícia foi dada por Mário Centeno. Todas as empresas com faturação abaixo de 10 milhões de euros tinham direito imediato e incondicional ao adiamento do IVA por três ou seis meses. Contudo, a maioria não ‘aproveitou’ a hipótese. “Em abril só 32% do IVA a devolver ao Estado foi prorrogado”. O resto foi pago.

O ministro das Finanças disse-o esta manhã no Parlamento, considerando que esta fraca adesão tem uma explicação positiva: “As empresas acreditam mesmo no seu futuro”.

Ainda no capítulo dos apoios, foram esta quarta-feira anunciados 1,7 milhões destinados a 311 entidades culturais. Mais de cinco mil euros para cada uma se a distribuição for igual entre as partes. A verba está inscrita na Linha de Emergência criada pelo Ministério da Cultura para atender aos profissionais do sector.