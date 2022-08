Profissionais de saúde voltam a estar autorizados a gozar férias

Médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde estão autorizados a voltarem a gozar férias. O anúncio foi feito esta terça-feira - em que também se assinala o dia Internacional do Enfermeiro - pelo secretário de Estado da Saúde na habitual conferência de imprensa diária das autoridades sanitárias a propósito do desenvolvimento da covid-19 no país.

“É preciso devolver alguma normalidade à vida dos enfermeiros e dos profissionais de saúde”, começou por justificar António Lacerda Sales. “O Ministério decidiu revogar o despacho de 15 de março, que restringia o gozo de férias destes profissionais de saúde, de forma a que não fosse posta em causa a prestação de cuidados de saúde durante a pandemia.”

Mas há uma condição: os profissionais só podem ir de férias desde que “seja acautelado o funcionamento do serviço”.

O secretário de Estado aproveitou a data ainda para saudar “todos os enfermeiros portugueses e a Ordem dos Enfermeiros pelo elevado contributo dado ao nosso país”, considerando que têm “sido cruciais no combate à pandemia mas também na actividade além da covid-19”.

Atualmente, segundo números avançados por Lacerda Sales, há 42 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. “Cerca de 800 foram contratados no âmbito desta pandemia.”