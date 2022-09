Pandemia causa mais ansiedade e maiores problemas de sono - e as mulheres latinas e negras são as mais afetadas

Foram já divulgados vários estudos que apontam para uma sobrecarga das mulheres na atual crise, e isso tem consequências. Dados de um inquérito realizado nos EUA pela organização Lean In, que promove a igualdade de género, e citado pelo "New York Times", mostram que as mulheres têm mais do dobro da probabilidade de ter sintomas de ansiedade severa do que os homens, como taquicardia (25%) em comparação com os homens (11%).

Mais de metade das mulheres inquiridas (52%) disseram ter problemas de sono, quando apenas 32% dos homens afirmaram o mesmo. Além disso, as mulheres que trabalham a tempo inteiro e vivem com alguém e têm filhos têm o dobro da probabilidade dos homens, na mesma situação, de sentir que não conseguem dar conta das várias tarefas diárias (31%), em comparação com os homens (13%).

O mesmo estudo, para o qual foram inquiridas, no total, 3.117 pessoas com idades acima dos 18 anos e residentes nos EUA, mostra que as mulheres passam, em média, mais 7,4 horas a cuidar dos filhos do que os homens (39,8 horas vs. 32,4 horas) e mais 5,3 horas a cuidar de familiares idosos ou familiares que estão doentes. A maioria das mulheres também passa pelo menos mais sete horas do que os homens a tratar de tarefas domésticas - 57% das mulheres passam 21 horas ou mais, enquanto 60% dos homens passam 14 horas ou menos. Ao fim de uma semana, isso corresponde a uma diferença de 20 horas, o que, como salienta o estudo, equivale a um part-time (não remunerado).

E tudo se torna mais complicado e, sobretudo, desigual quando se trata de mulheres negras e latinas. Segundo o estudo, passam mais tempo nas tarefas domésticas do que as mulheres brancas. Aliás, 75% das mulheres negras e latinas gastam 21 ou mais horas nisso, a comparar com 55% das mulheres brancas. Em termos de horas por semana a tratar dos filhos, as primeiras gastam, em média, entre quatro a 12 horas a mais do que as segundas, e entre 15 a 20 horas a mais a tratar de familiares idosos ou doentes.

Do mesmo modo, mulheres solteiras gastam mais tempo com tarefas domésticas do que todas as outras mulheres - 81% das mulheres solteiras gastam 21 ou mais horas, por semana, nas lides da casa, a comparar com 62%. Também gastam, em média, mais sete horas por semana a cuidar dos filhos e mais 16 horas a cuidar de familiares idosos ou doentes.

Também em Portugal, a pandemia parece estar a afetar psicologicamente mais as mulheres do que os homens. De acordo com um estudo sobre os efeitos psicológicos do isolamento social, realizado pela Escola de Medicina da Universidade do Minho, as mulheres apresentam mais sintomas depressivos do que os homens (3,79 a comparar com 3,46, pontuação média numa escala de intensidade que vai de 0 a 21), mais ansiedade (2,88 para 1,72), mais stress (6,43 para 4,6) e mais sintomas obsessivo-compulsivos (13,1 para 9,78).

Ou seja, têm piores indicadores de saúde mental do que os homens, o que, de resto, está em linha com os estudos de prevalência de doenças psiquiátricas e perturbações psicológicas realizados em Portugal.