O boletim da DGS à lupa: número recorde de recuperados, taxa de letalidade sobe ligeiramente

O número de recuperados da covid-19 em Portugal atingiu um novo recorde: 464. Recorde-se que na segunda-feira o número de recuperados e de internados nos cuidados intensivos se manteve inalterado relativamente a domingo. O número de recuperações desta terça-feira registou uma subida de 18,2%. É preciso recuar a 6 de maio para encontrar uma variação maior no número de recuperados: na passada quarta-feira, registou-se uma subida de 19,1%. Em termos absolutos, no entanto, aquele indicador estava em 333 recuperados.

Após cinco dias consecutivos com uma taxa de letalidade de 4,1% (arredondada às décimas), este indicador, que relaciona o número de infetados com o de mortes, subiu para 4,2%, o pior registo desde 6 de maio. Na quarta-feira da semana passada, a taxa de letalidade era de 4,16%, caindo para 4,14% e 4,09% nos dois dias seguintes. No sábado voltou a subir (4,11%), o mesmo acontecendo no domingo (4,12%) e na segunda-feira (4,13%). Esta terça-feira chegou aos 4,17%, um valor que, arredondado às décimas, passa a situar-se nos 4,2%.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reportou esta terça-feira 19 mortes, 234 novos casos e 464 recuperações nas últimas 24 horas. O número de internados é de menos 96 e há mais um paciente nos cuidados intensivos face à véspera.

No total, Portugal regista agora 27.913 infetados, 1.163 mortos e 3.013 recuperados. O número de internamentos está em 709 e o de pacientes nos cuidados intensivos em 113.

Norte mantém o pior registo, Madeira continua sem mortes

A região Norte continua a ser a que motiva mais preocupações em território nacional: 16.053 casos e 660 mortes. Lisboa e Vale do Tejo regista 7.494 casos e 254 vítimas mortais. Na zona Centro há 3.553 infeções identificadas e 219 mortes. O Algarve tem 350 casos e 14 mortes. O Alentejo tem 238 casos e 1 morte. Relativamente às ilhas, os Açores mantêm 135 infeções identificadas e 15 mortes (mais 1 que ontem), enquanto a Madeira continua a ser a única região sem qualquer morte em 90 casos confirmados, que também se mantêm.

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (1.791), Vila Nova de Gaia (1.458), Porto (1.304), Matosinhos (1.216), Braga (1.153) e Gondomar (1.050).

Mulheres com mais mortes e mais infeções

Separando por faixas etárias, as vítimas mortais distribuem-se assim:

20-29 anos: 1 morte

30-39: 0

40-49: 12

50-59: 38

60-69: 101

70-79: 231

+80: 780

Há mais mortes entre as mulheres (594) do que entre os homens (569).

Relativamente às infeções, as mulheres (16.416) também mantêm uma distância considerável para os homens (11.497). Separando os casos por faixas etárias, este é o retrato dos infetados:

0-9 anos: 478 casos

10-19: 864

20-29: 3.372

30-39: 4.027

40-49: 4.693

50-59: 4.710

60-69: 3.159

70-79: 2.365

+80: 4.245