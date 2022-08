Funcionária de uma estação de Londres morre com covid-19 após ser cuspida por um passageiro que disse estar infetado

A polícia britânica está a investigar o caso que levou à morte por covid-19 de Belly Mujinga, 47 anos, uma funcionária a trabalhar na venda de bilhetes na estação de Victoria, em Londres, que foi cuspida por um passageiro - e as autoridades suspeitam que foi consequentemente infetada.

O incidente aconteceu a 22 de março, quando Mujinga e uma colega foram atacadas por um homem que disse estar infetado. Ele tossiu e cuspiu para cima de ambas, que acabaram por ficar doentes poucos dias depois.

Segundo contou o marido da vítima, o passageiro terá abordado a funcionária, perguntando o que ela estava a fazer ali. Ela terá respondido apenas que estava a trabalhar, após o que o homem lhe cuspiu para cima.

Mujinga, que tinha antecedentes de problemas respiratórios, foi internada no Barnet Hospital a 2 de abril e foi colocada num ventilador mas acabou por não resistir à gravidade da doença, morrendo três dias depos. Deixou uma filha de 11 anos.

A Polícia Britânica de Transportes anunciou entretanto ter sido aberto uma investigação para identificar e encontrar o autor do ataque, que um porta-voz do primeiro-ministro descreveu como "desprezível".

À BBC, uma prima disse que Mujinga acreditava estar segura no seu local de trabalho. "Não a deviam ter colocado lá", afirmou Agnes Ntumba. “A sua morte podia ter sido evitada se estivesse a usar mais equipamento de proteção individual ou se estivesse numa sala e não no átrio da estação.”

Também o sindicato do sector considerou que esta morte levanta “questões sérias”.

“Como pessoa vulnerável, de um grupo de risco, e sendo a sua condição do conhecimento do empregador, não está claro porque não deixou de exercer a profissão na linha de frente logo no início da pandemia”, disse um representante sindical.A empresa empregadora, a Govia Thameslink Railway, já reagiu, garantindo que está a investigar todas as alegações.

Um balanço recente revela que 42 funcionários da Transport for London morreram com covid-19.