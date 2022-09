Fauci foi Fauci (outra vez), as cidades em mutação e a Roménia como campeã da Europa das multas: covid-19, ponto da situação global

Os jornalistas do “Le Monde” puxaram da calculadora e fizeram um ranking de “multas covid-19”. Esta espécie de Campeonato da Europa é conquistado pela Roménia, cortesia das 300 mil multas passadas. O montante de cada multa varia entre os 450 e os 4.500 euros num país onde o salário médio é de 700 euros. Até meados da semana passada, o Governo já tinha amealhado 120 milhões de euros. No entanto, na quarta-feira, 6 de maio, o Tribunal Constitucional considerou as multas inconstitucionais e o primeiro-ministro, Ludovic Orban, não escondeu a sua raiva com a decisão.

Anthony Fauci voltou a ser protagonista nesta terça-feira. O aviso é curto e grosso: se os EUA começarem a ‘desconfinar’ demasiado cedo “vão passar por sofrimento e mortes desnecessária”. Num e-mail enviado ao jornal “The New York Times”, o médico especialista na frente do plano de combate à covid-19 nos EUA, sublinha que se o país “saltar algumas das indicações que estão previstas no plano de reabertura” corre o risco de que “surjam inúmeros surtos”, que vai impedir o regresso à normalidade nos próximos tempos. Ver AQUI o resumo da participação de Fauci no Senado norte-americano: “Está a perguntar-me se isto está sob controlo? Não".

Uma preocupação das autoridades e governos dos países é a propagação do vírus das notícias e publicações falsas. O Facebook anunciou esta terça-feira que identificou, só em abril, 50 milhões de publicaçõe falsas associadas à covid-19.

Mas nem tudo são notícias negras: o vírus está a mudar algumas cidades. Veem-se mais bicicletas, ciclovias, os passeios engordaram e há muitas ideias para os tempos que vivemos e o que está por vir. Ver AQUI alguns exemplos do que se passa lá fora.

A Rússia, o segundo país do mundo em número de infeções, deu conta de que há um segundo membro da equipa próxima do Presidente, Vladimir Putin, infetado com o novo coronavírus. "Sim, estou doente e estou a receber tratamento", disse Dmitry Peskov è agência de notícias Interfax. As autoridades de saúde russas disseram na terça-feira que outros 10.899 casos foram registrados nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções confirmadas do país para 232.243.

O dia começou com uma novidade de Espanha: todas as pessoas, tenham ou não nacionalidade espanhola, que chegarem ao país vindas do estrangeiro vão ter de ficar obrigatoriamente 14 dias em quarentena. A medida entra em vigor na próxima sexta-feira às 00h. Naquele país registaram-se ainda 176 mortes e 426 novos casos em relação a segunda-feira, o que representa um número abaixo dos 200 pelo quarto dia consecutivo. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, até agora, o país contabilizou um total de 26.920 óbitos desde que a doença foi declarada.

Quanto ao Reino Unido, foram detetados mais 3.403 casos positivos de covid-19 (o total desde o começo da pandemia é de 226.463). Em comparação com segunda-feira, informaram as autoridades sanitárias britânicas, registaram-se ainda mais 627 óbitos, elevando o total para 32.692. Depois de três dias consecutivos a diminuir, a variação diária de mortos voltou a aumentar.

Depois de quase dois meses em confinamento, os franceses sentiram o sabor da antiga liberdade, com o alívio das medidas restritivas para travar a covid-19. Em jeito de celebração, ou de normalidade, vá, muitos parisienses compraram garrafas e ocuparam as margens do canal Saint Martin e do Rio Sena, na capital francesa. A reboque da ordem do Ministério do Interior, a polícia de Paris escreveu num comunicado que o sucesso do ‘desconfinamento’ depende da responsabilidade de cada cidadão. "Poucas horas depois de levantado o lockdown, dezenas de pessoas juntaram-se sem respeitar o distanciamento social e as recomendações sanitárias”.

Este país, governado por Emmanuele Macron, atingiu esta terça-feira um total de 26.991 mortos Em 24 horas, foram registados no país mais 348 óbitos. O país tem atualmente 21.595 pessoas hospitalizadas, com 670 novos internamentos ocorridos nas últimas 24 horas;

Em Itália, onde já se admite o regresso de alguns negócios duas semanas mais cedo, verificou-se uma estabilização no número de vítimas mortais, registando 1.402 novos casos e 172 vítimas mortais nas últimas 24 horas, um número que fica ligeiramente abaixo dos 179 óbitos que se verificaram na segunda-feira. É o quarto dia consecutivo com menos de 200 vítimas mortais.

A Alemanha contabiliza esta terça-feira um total de 170.508 casos de covid-19, verificando um aumento de 933 em relação ao dia anterior, de acordo com os valores avançados pelo Instituo Robert Koch (RKI). Em conferência de imprensa hoje de manhã, o vice-presidente do RKI, Lars Schaade, admitiu que a taxa de contágio é, pelo terceiro dia consecutivo, superior a 1. Isto significa que um infetado contagia em média mais de uma pessoa.

"Queremos que os Estados membros apliquem um levantamento gradual e progressivo das fronteiras internas", disse hoje Monique Pariat, diretora-geral da Migração e Assuntos Internos da União Europeia. Bruxelas pede assim a reabertura progressiva e "não discriminatória" das fronteiras nos países da União Europeia.

Do Brasil veio a notícia de que vários governadores brasileiros tencionam recusar mudanças nos seus estados relativamente à restrição de circulação, pelo que irão ignorar o decreto presidencial de Jair Bolsonaro que classificou os ginásios e os salões de beleza como serviços essenciais. A notícia foi avançada pela “Folha de São Paulo”.

Em África, as vítimas mortais já superam as 2.300, num universo de mais de 66 mil infeções identificadas em 53 países. Do Médio Oriente chegam ventos preocupantes, pois a pandemia poderá vira a revitalizar o Daesh, o grupo extremista islâmico. O alerta chegou do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

A crise socioeconómica provocada pela pandemia de covid-19 e o aumento dos preços podem levar a que mais 6,9 milhões de pessoas no Médio Oriente e norte de África tenham dificuldades para se alimentarem, considera a ONU. Segundo a porta-voz do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Elisabeth Byrs, "com mais 6,9 milhões de pessoas, o número total de pessoas em insegurança alimentar na região aumentará para mais de 47 milhões".

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças deixou claro que não haverá vacina ou tratamentos nos próximos meses, sendo "muito provável" que só cheguem em 2021, aconselhando a "cautela" no levantamento das medidas. "Muitos especialistas [estão empenhados] e muito dinheiro está a ser aplicado na descoberta de vacinas e de tratamentos e, apesar de haver algumas opiniões mais otimistas, isso não acontecerá tão depressa", diz em entrevista à agência Lusa, o especialista principal do ECDC para resposta e operações de emergência, Sergio Brusin. "Não é algo que vai acontecer nos próximos meses."

Ainda no tema vacinas, uma certeza: se o novo coronavírus se estabelecer como um vírus endémico e teimoso semelhante à gripe, é quase certo que não haverá doses suficientes de uma vacina durante vários anos.

Já a Unicef pediu esta terça-feira doações no valor de 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,49 mil milhões de euros) para combater as "consequências económicas devastadoras" da covid-19 junto das crianças. "A pandemia é uma crise sanitária que está rapidamente a converter-se numa crise dos direitos das crianças", alertou a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore, em comunicado divulgado na segunda-feira.