Altas hospitalares, futebol com data marcada, férias para os profissionais de saúde: o retrato do dia em Portugal

Porque representa um recorde, o balanço desta terça-feira pode começar pelo número de pessoas recuperadas registado no boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde: mais 464 casos, a que se junta outra descida, referente aos doentes internados. Há menos 96, o que traduz a maior descida deste número desde o início da pandemia.

Novos casos de infeção foram assinalados 234, e mais 19 mortes face ao boletim anterior.

A evolução destas curvas vai permitindo alívios, e um deles foi anunciado pelo secretário de Estado da Saúde, ao antecipar que, de agora em diante, os profissionais de saúde estão autorizados a gozar férias: “É preciso devolver alguma normalidade à vida dos enfermeiros e destes profissionais”.

Já a diretora-geral da Saúde disse estar convencida que a maioria dos lares apresentam condições para poderem ser retomar as visitas. Com as “devidas precauções”, sublinhou Graça Freitas na habitual conferência de imprensa.

E esta terça-feira, assinalou-se o Dia Internacional do Enfermeiro, data escolhida pelo SITEU (Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos) para lançar uma petição pública para aumentar para 10 euros líquidos por hora o ordenado destes trabalhadores.

O sindicato explicou que o aumento solicitado visa "acabar com as discrepâncias que existem nos vários contratos coletivos e individuais de trabalho, incluindo no Estado".

Ainda no domínio da saúde, foi notícia que o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai começar a realizar testes rápidos de deteção de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2. São testes que permitem resultados em cerca de uma hora, anunciou o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

Segundo o CHULN, a realização dos testes rápidos pelo método RT-PCR - que analisa a presença do coronavírus, que provoca a doença covid-19, em secreção respiratória - está indicada para grávidas em trabalho de parto, para intervenções cirúrgica, endoscopias digestivas, broncoscopia emergentes e em situações de "intervenção emergente" de cardiologia e neurorradiologia.

Numa área distinta, a companhia aérea Ryanair admitiu estar a reavaliar a sua operação em Portugal, sem descartar a hipótese de poder vir a avançar com despedimentos e com a redução da frota no país. São medidas que resultam da diminuição acentuada da procura provocada pela pandemia.

"Anunciámos há algumas semanas que iríamos ter de reduzir cerca de 3.000 postos de trabalho em cerca de 15 a 16 mil funcionários e alguns deles provavelmente serão em Portugal, dependendo do número de aeronaves que lá tivermos [a operar]", conforme explicou numa entrevista à agência Lusa o presidente executivo da empresa, Eddie Wilson.

Por causa da imensas dificuldades que se levantam às empresas, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, defendeu esta terça-feira um ajustamento dos critérios de distribuição das verbas do fundo de recuperação da União Europeia (UE) para financiar os sectores mais afetados pela crise.

"Numa primeira fase, o plano de recuperação tem de responder àquilo que foi mais severamente afetado", disse o ministro numa videoconferência de imprensa organizada pela representação em Portugal do Parlamento Europeu (PE).

O ministro falou do turismo, "aliás ligado a outros sectores, como a restauração ou a aviação", mas também em sectores exportadores, "como o calçado e o têxtil".



Para quem tem saudades de um bom desafio de futebol, já há data para o regresso da Liga. A 25ª jornada do campeonato começará a ser disputada a 4 de junho, depois de todos os estáduos “serem rigorosamente vistoriados” e “realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização".

Por fim, do "vazio que os olhos alcançam" falou o cardeal D. António Marto, sem negar “o sentimento de tristeza e de dor" perante um santuário, o de Fátima, vazio de peregrinos. "Esta situação convida-nos a fazer a experiência de uma peregrinação em estado puro, que é interior e do coração", afirmou esta terça-feira o bispo de Leiria-Fátima. Mas "o importante é ir ao mais essencial, fazendo um caminho interior e percorrendo um caminho de fé para Deus", defendeu.

A hierarquia da Igreja voltou a reforçar a ideia de que a atitude tomada, em pleno cenário de pandemia, foi de "responsabilidade social e cristã".