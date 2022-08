Covid-19: Twitter vai alertar utilizadores para conteúdos enganosos sobre pandemia

A rede social Twitter vai começar a alertar os utilizadores para informações que são consideradas enganosas relativamente à pandemia, através de uma mensagem a dar conta da falta de autenticidade dos conteúdos, podendo inclusive ocultar ou eliminar estas publicações. De acordo com a empresa, citada esta segunda-feira pela agência espanhola Efe, a verificação dos factos vai ser feita através de verificadores humanos e dos programas de inteligência artificial desenvolvidos para o efeito.

Na eventualidade de um conteúdo ser considerado "prejudicial", porque a informação publicada é falsa ou já foi desmentida, vai ser acrescentado um alerta com a seguinte mensagem: "Informa-te sobre os factos da covid-19".

Se o dano que uma determinada publicação pode causar for considerado "severo", os conteúdos vão ser ocultados dos utilizadores e substituídos pela seguinte mensagem: "Parte do conteúdo partilhado neste 'tweet' entra em conflito com as diretrizes dos especialistas em saúde pública em relação à covid-19". Neste caso, fica ao critério dos utilizadores a visualização da publicação.

Contudo, se os danos que um determinado conteúdo falso difundido na rede social pode causar forem considerados "extremos", a empresa norte-americana, sediada em São Francisco (Califórnia), vai remover imediatamente a publicação.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) aumentou a pressão de vários países sobre as plataformas Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, cujo número de utilizadores aumentou na sequência do confinamento imposto para conter a propagação da doença.