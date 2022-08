E daí, Brasil? O desconfinamento na Europa, as regras de Bruxelas e os ‘hackers’ iranianos: covid-19, ponto de situação mundial

“Talvez a maior ameaça à resposta à covid-19 no Brasil seja o seu Presidente, Jair Bolsonaro.” A revista científica “The Lancet” publicou esta sexta-feira um editorial sobre a realidade no país que se adivinha como o futuro epicentro da pandemia do novo coronavírus. Intitulado “So what?”, o texto sinaliza, entre outros dados, que “a estimativa da taxa de duplicação do número de mortes é apenas de cinco dias” e que o Brasil é o país “com a mais elevada taxa de transmissão” entre 48 avaliados pelo Imperial College de Londres. O título do artigo é uma referência às palavras de Bolsonaro quando questionado sobre o número de mortes relacionadas com a pandemia: “E daí? Lamento, mas quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres.” “O Brasil como país deve unir-se para dar uma resposta clara ao ‘e daí?’ do Presidente. Bolsonaro precisa de mudar drasticamente o seu rumo ou terá de ser o próximo a sair”, acrescentou a “Lancet”.

A atitude do Presidente brasileiro não poderia estar em maior contraciclo com as recomendações, quer daquela revista científica, quer da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes que estão do meu lado”, anunciou Bolsonaro. “Não terá bebida alcoólica [ou] a primeira-dama coloca todo mundo para correr”, gracejou ainda.

Isto no dia em que o Brasil registou mais 751 mortes relacionadas com a covid-19, ficando muito próximo de um total de 10 mil, o Reino Unido ultrapassou as 31 mil mortes e Itália as 30 mil. A Rússia registou mais de 10 mil novos casos pelo sexto dia consecutivo, enquanto o número de mortos no continente africano subiu para 2.074 em mais de 54 mil casos.

Um funeral numa comunidade portuguesa em França gerou um novo foco do vírus no país. O novo foco foi confirmado pelo município da Dordonha e, segundo o jornal regional “Sud Ouest”, já foram testadas 103 pessoas, com pelo menos seis casos confirmados até agora.

Em termos globais, a covid-19 já matou mais de 274 mil pessoas e infetou quase quatro milhões, enquanto o número de recuperados ultrapassa os 1,3 milhões.

O desconfinamento a ritmos diferentes na Europa

Em Espanha, o Governo rejeitou o pedido das autoridades regionais de Madrid para passar na segunda-feira à fase 1 do desconfinamento. O Executivo quer ver consolidado o sistema de deteção primária da região e esperará uma semana antes de permitir reuniões de até 10 pessoas, a abertura de esplanadas e hotéis, mercados ao ar livre ou espetáculos e museus com um terço da lotação.

A Noruega e a Dinamarca estão a iniciar o processo de desconfinamento, ainda que a ritmos ligeiramente diferentes. No primeiro caso, a partir de segunda-feira, voltam as aulas presenciais em todo o sistema de ensino, além da abertura de cafés e restaurantes. No caso dinamarquês, o desconfinamento é faseado: primeiro as lojas na segunda-feira e, só uma semana depois, haverá a abertura de restaurantes, cafés e escolas entre o 6.º e o 10.º anos.

Anders Tegnell, o arquiteto do “não confinamento” na Suécia, advertiu que os países europeus que optaram por longas quarentenas, para fazer face à covid-19, terão de voltar ao confinamento, assim que chegar a segunda vaga de contágios. Para Tegnell, nessa altura a Suécia terá já uma elevada percentagem da população imune, uma vez que optou por políticas menos restritivas desde o início da pandemia.

“O que podemos alcançar quando trabalhamos juntos”

A OMS afirmou que a doença afeta também o sistema vascular e o cérebro. Questionado sobre um estudo da Universidade de Zurique que aponta para uma inflamação sistémica dos vasos sanguíneos do corpo, o diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da organização, Michael Ryan, afirmou que também estão a verificar-se casos de “encefalite e outros efeitos” em pessoas infetadas.

O diretor general da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aproveitou o 40.º aniversário da declaração oficial da erradicação da varíola para sublinhar “o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos”. O responsável lembrou que a varíola foi a primeira – e, até à data, a única – doença que foi possível erradicar completamente. “É o maior triunfo de saúde pública na história”, afirmou.

A varíola matou 300 milhões de pessoas só no século XX.

As regras de Bruxelas e o desemprego na América

Entretanto, Bruxelas propôs alargar a proibição de entradas na União Europeia até 15 junho, convidando os Estados-membros a prolongarem a interdição de entradas “não indispensáveis” em território europeu. No plano económico, a Comissão Europeia aprovou as regras para a dívida subordinada e a recapitalização das empresas pelo Estado.

Mais de 20 milhões de norte-americanos perderam o emprego em abril. Trata-se do pior número desde o fim da II Guerra Mundial. Mais a norte, entre 5,2 e 8,1 milhões de mexicanos perderam o emprego, não puderam obter rendimentos ou foram dispensados pelas empresas devido à pandemia.

Os prejuízos da Uber dispararam 190% para os 2,9 mil milhões de dólares. “Não vou disfarçar. A covid-19 teve um impacto dramático nas viagens”, declarou o presidente executivo da multinacional. Apesar disso, as receitas cresceram 14% para os 3,5 mil milhões de dólares.

‘Hackers’ ligados ao Irão visaram a Gilead, uma das empresas na linha da frente para encontrar uma vacina. A informação foi avançada pela Reuters e confirmada por três investigadores em cibersegurança. A agência de notícias não conseguiu, no entanto, confirmar a mando de quem os piratas informáticos agiram, a motivação destes ou se algum dos ataques foi bem-sucedido. Teerão negou qualquer envolvimento.

A fechar, perceba como num cenário de pandemia cresce o protagonismo dos oligarcas russos. Perante as falhas das respostas dos serviços de saúde locais, muitos estão a investir milhões das suas fortunas para combater a propagação da doença, ao mesmo tempo que pressionam as autoridades locais para fazerem mais.