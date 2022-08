Covid-19. Mais esplanadas, as regras para os fiéis e avante com a festa: o dia em Portugal

Esta sexta-feira foi um dia em que se voltou a falar muito no regresso à normalidade. Em várias direções. A propósito dos serviços de urgência, que após semanas com uma procura muito abaixo da média, começam a registar maior afluência de novo – pelo menos considerando os maiores serviços de urgência do país; porque o regresso das missas já tem regras definidas; e porque os restaurantes e os cafés não tendo ainda reaberto, já ficaram a saber o que devem mudar.

E o que muda? Devem privilegiar o uso das esplanadas e o serviço 'take away', além de lhes ser pedido que incentivem o agendamento prévio. Na orientação emitida pela DGS, estabelecem-se várias outras medidas que os estabelecimentos de restauração e bebidas devem adotar quando voltarem a abrir portas, no dia 18 de maio.

Já que se fala em regresso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou infundadas notícias recentes relacionadas com proibições ou limitações à deslocação a Portugal de emigrantes no verão, em particular para quem reside na Europa. O objetivo do governo é que os emigrantes possam viajar para Portugal no verão para reencontrar as suas famílias e, como sempre têm feito, para apoiar na recuperação da economia, foi explicado.

Quanto à evolução da pandemia, o número de óbitos foi o mais baixo desde 23 de março, dia em que registaram exatamente as mesmas nove mortes, uma boa notícia a que se juntou o facto de terem diminuído também os internados (menos 32), quer nos casos menos graves, quer nos cuidados intensivos (menos 8).

Quanto ao número de novos casos, o total do boletim da DGS acrescentou 553, total bastante similar ao de ontem (533), pelo que se manteve pelo quarto dia consecutivo a tendência de aumento. Mas a diretora-geral da Saúde não acredita que os novos números de infetados (que tem crescido com especial velocidade na região de Lisboa), sejam já reflexo do desconfinamento que se vive esta semana no país. “Ainda é cedo”, disse Graça Freitas.

No total, há agora 27.268 infetados, 1.114 mortos e 2.422 recuperados.

E se Jerónimo de Sousa já tinha feito saber que os comunistas não desistiam da Festa do Avante!, o primeiro-ministro abriu a porta para o aceitar, dizendo numa entrevista ao Porto Canal que as atividades partidárias “não estão proibidas”. Condição: respeitarem as normas sanitárias. “Não nos passa pela cabeça proibir a atividade política”, foram as palavras de António Costa.

Por estes dias da lado da economia é que não chegam ecos risonhos, As exportações portuguesas de vestuário recuaram 23,5% em março face ao mesmo mês de 2019, soube-se esta sexta-feira. Entre os 10 principais clientes de Portugal, a descida "mais abrupta" em março aconteceu em Espanha, que é o maior mercado externo do vestuário português, seguida do Reino Unido, França e Itália.

Aproxima-se o 13 de maio, e para impedir o acesso de peregrinos ao Santuário de Fátima vão ser colocadas barreiras e ficarão a postos as forças de segurança durante as celebrações. Este ano apenas com convidados, revelou esta sexta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Os pedidos de ajuda à linha SOS Voz Amiga "aumentaram em flecha" desde o início da pandemia covid-19 e os voluntários apenas conseguem atender um quarto das chamadas, admitiu o presidente do serviço. Em fevereiro, ainda antes do confinamento e à semelhança do que vinha acontecendo nos meses anteriores, a linha de apoio em situações agudas de sofrimento atendeu cerca de 600 chamadas.

No capítulo da solidariedade, o volume das ajudas dos portugueses para o combate ao novo coronavírus soma 35 milhões de euros, mas continua a crescer.

Mais de 33% (11 milhões de euros) das ofertas teve como propósito a compra de ventiladores, percebe-se ao consultar o Observatório de Doações Covid-19, lançado pela empresa de consultadoria Aliados Consulting, em parceria com a agência de comunicação FES Agency.