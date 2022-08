Covid-19: PSD quer IVA reduzido para suplementos que reforcem sistema imunitário

O PSD entregou esta sexta-feira um projeto de resolução a recomendar ao governo a redução de 23 para 6% do IVA sobre suplementos vitamínicos que reforcem o sistema imunitário, à semelhança das máscaras e do gel desinfetante.

No projeto, a bancada social-democrata considera que "às substâncias nutrientes ou nutrimentos (vitaminas e minerais) cuja ingestão fortaleça o sistema imunológico dos seus consumidores, assim produzindo um efeito benéfico no seu estado de saúde, deve também ser aplicável uma taxa reduzida de IVA".

Depois de ter defendido no parlamento a redução do IVA para máscaras e gel desinfetante - medida que entrou em vigor esta sexta-feira, depois de ter sido promulgada pelo Presidente da República na segunda-feira - o PSD pretende agora alargar essa medida aos suplementos vitamínicos.

O partido alega que para proteção individual, à semelhança das máscaras e do gel desinfetante, e uma vez que ainda não existe uma vacina ou tratamento eficaz contra a covid-19, o "acesso facilitado" a determinadas "substâncias nutrientes ou nutrimentos, como sejam as vitaminas e os minerais", assume também "uma importância significativa".

A bancada cita ainda uma orientação da Direção Geral da Saúde que aconselha a suplementação através de vitaminas e minerais, salientando o surgimento de "trabalhos e contributos científicos" que têm sugerido, nos últimos meses, a sua utilização para o reforço do sistema imunitário.

Quanto à escolha das substâncias abrangidas por esta medida, "constitui uma responsabilidade que incumbe ao Governo", concluem.

A preocupação de Rui Rio com a escolha dos suplementos nutricionais já era conhecida desde que participou no programa de entretenimento da SIC, da apresentadora Cristina Ferreira, em dezembro do ano passado: "Tomo muitas vezes magnésio, vitamina B3, quando estou em Lisboa tomo zinco, quando estou no Porto tomo selénio", detalhou então.