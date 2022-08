Sem festivais de verão mas com saldos nas lojas alargados: covid-19, ponto da situação em Portugal

Foi um dia pouco feliz para quem ainda tinha esperança de poder assistir aos festivais de verão em Portugal. Não vão acontecer, foi esta quinta-feira oficializada a decisão, e quem já comprou bilhete - para os festivais ou outros espetáculos - receberá um vale do mesmo valor.

Segundo o que ficou assente em Conselho de Ministros, está prevista a proibição dos festivais de música até 30 de setembro de 2020, “e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia”.

O vale a emitir é para reembolsar os portadores de ingressos para os espetáculos que deveriam ter lugar entre 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020.

É o país a evoluir ao ritmo da pandemia, que já fez 26.715 infetados, 1.105 mortos.

Andamos todos de olhos postos na evolução da doença, a fazer figas para que as curvas caminhem no sentido certo, pelo que os 533 novos casos registados no mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) não foram a melhor das novidades - são o registo mais alto deste mês, que já tinha atingido um mínimo mais tranquilizador. Óbitos foram mais 16, não deixando de ser relevante os mais recentes 182 doentes recuperados.

Vamos aos internamentos: há mais 36 pessoas hospitalizadas, passando o total para 874 (+4,3% face ao dia anterior). É o quarto aumento nos últimos cinco dias (e o maior em maio), o que contraria uma tendência que já se mantinha há mais de duas semanas.

Outra tendência, a manter-se há três dias, é o facto de ser Lisboa e Vale do Tejo a região a registar mais novos casos, acima dos que têm aparecido no Norte.

Na conferência de imprensa ao final da manhã, Graça Freitas adiantou que a DGS está a ponderar a realização de “testes retrospetivos” para perceber se já havia casos de infeção por covid-19 em Portugal antes de a doença ter sido formalmente identificada no país.

"Trata-se de uma questão complexa, mas que está a ser ponderada, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde", explicou a diretora-geral da Saúde.

A DGS admite também a possibilidade de vir a testar professores quando estes regressarem às escolas, algo que a Fenprof reclama, dizendo deverem os testes ser efetuados a alunos, professores e funcionários não docentes. As críticas feitas por esta estrutura sindical são duras, com o seu dirigente, Mário Nogueira, a considerar as orientações do Governo para a reabertura das escolas nada menos do que omissas, incoerentes e economicistas.

No plano das medidas a tomar para acudir à economia, houve mais novidades. O apoio a conceder aos sócios-gerentes com trabalhadores a cargo, não ficará dependente do número de trabalhadores que empregam, mas sim da sua faturação. Depois de se ter falado que o apoio seria concedido apenas a empresários com até 10 trabalhadores a cargo, António Costa esclareceu que o critério será o de que "não excedam uma faturação anual de 80 mil euros", independentemente do número de funcionários que empreguem.

Em matéria de seguros, os que os portugueses ou as empresas nacionais têm obrigatoriamente de ter, como por exemplo a responsabilidade civil no ramo automóvel, vão manter a sua cobertura mesmo se houver falhas no pagamento. Tal ocorrerá apenas durante um período de tempo e a obrigatoriedade de pagar todo o montante permanecerá. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros.

A pensar nas lojas e na sua necessidade de escoar os produtos, o Governo criou um regime “excecional e provisório” que permitirá as vendas com desconto, durante os meses de maio e junho, sem que essas vendas sejam contabilizadas para “o limite máximo de venda em saldos de 124 dias por ano”.

E hoje foi dia de debate quinzenal. Num momento em que se sucedem as reclamações por causa do pagamento dos lay-offs, os casos que envolvem contratações do Estado ou a gestão da TAP, estes casos não foram esquecidos no Parlamento, mas o centro das atenções do debate, graças a um ataque direto de Catarina Martins acabou por ser André Ventura, a propósito da polémica entre o deputado e o futebolista Ricardo Quaresma.

António Costa haveria de se juntar às críticas ao "plano de confinamento [específico] para a população cigana”, proposto pelo líder do Chega.

Porque às vezes é preciso fazer uma ‘forcinha’, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o telefonema que lhe fez o Presidente chinês Xi Jinping e pediu-lhe que agilizasse a entrega dos ventiladores comprados por Portugal. Os doís líderes trocaram experiências sobre combate à pandemia, apelando à cooperação entre os dois países.

Outra das notícias, a que darão atenção os moradores de Lisboa, lembrou que termina no domingo, dia 10 de maio, a suspensão do pagamento de estacionamento na via pública que a EMEL tinha instituído ainda antes do primeiro estado de emergência. O que significa que, a partir de segunda-feira, quem estacionar em Lisboa e não tiver dístico de residente na respetiva zona, terá de voltar a andar prevenido com moedas.