O boletim da DGS à lupa: região de Lisboa com mais casos do que o Norte pelo 3.º dia consecutivo

Quase mais 200 recuperados nas últimas 24 horas. É isto que revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, que também dá conta de 16 mortes e 533 novos casos em relação à véspera.

Em termos globais, Portugal regista 26.715 infeções identificadas, 1.105 vítimas mortais e 2.258 doentes recuperados - 2.666 aguardam resultados laboratoriais. Veja AQUI os gráficos e mapas do surto em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais casos do que o Norte. É o terceiro dia em que se verifica esta tendência: são mais 100 na região da capital (+294 infeções), o que representa 55% dos novos casos a nível nacional, enquanto no Norte há um aumento de 194. Os novos casos distribuem-se ainda pela região Centro (40) e Algarve (1) e Madeira (4). Alentejo e Açores não identificaram novos casos.

Quanto aos óbitos nestas 24 horas, 11 ocorreram a Norte, quatro na região de Lisboa e um nos Açores, num total de 16.

A região Norte mantém-se como o lugar mais sensível no território português: 15.450 casos e 634 mortes. A zona de Lisboa e Vale do Tejo regista 6.935 casos e 230 vítimas mortais. Na zona Centro há 3.545 infeções identificadas e 213 óbitos. O Alentejo e Algarve têm 220 e 343 casos e 1 e 13 mortes respetivamente. Relativamente às ilhas, a Madeira mantém-se como a única região sem qualquer morte (90 casos confirmados). Os Açores registam 132 infeções identificadas e 14 mortes.

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (1.668), Vila Nova de Gaia (1.432), Porto (1.269), Matosinhos (1.163), Braga (1.130) e Gondomar (1.017).

Mais de 490 mil testes realizados

A taxa de letalidade no país, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, fixa-se nos 4,1%. Este valor dá um salto enorme quando analisamos doentes com mais de 70 anos: 15,1%.

António Lacerda Sales disse ainda que foram realizados desde 1 de março “mais de 490 mil testes”, responsabilidade da rede de 73 laboratórios pelo país fora - 32 pertencem ao SNS, 19 são de grupos privados e os restantes 22 são detidos por outras entidades, como a academia e o exército. “Há um stock disponível de mais de um milhão de testes e uma reserva de 915 mil kits de extração", informou ainda o secretário de Estado da Saúde.

Há mais 36 pessoas internadas com covid-19 em Portugal, passando o total agora para 874. É o quarto aumento nos últimos cinco dias (e o maior em maio), contrariando a tendência que vinha de trás: nos 16 dias anteriores (entre 17 de abril e 2 de maio), o número absoluto tinha descido em 15 ocasiões.

O crescimento em termos relativos também é significativo: 4,3%, o mais substancial do mês. O subgrupo de doentes nas unidades de cuidados intensivos mantém-se quase inalterado: passa de 136 doentes para 135.

Óbitos e infeções por idades

Esta semana morreu a primeira pessoa abaixo dos 40 anos no país: tratava-se de um empresário do Bangladesh, de 29 anos. Agora, e separando por faixas etárias, os óbitos distribuem-se assim:

20-29 anos: 1 morte

30-39: 0

40-49: 10

50-59: 33

60-69: 95

70-79: 223

+80: 743

Relativamente às infeções, as mulheres (15.768) mantêm a distância para os homens (10.947). Mas o valor equipara-se no que toca a vítimas mortais: 562 mulheres, 543 homens. Repetindo a fórmula, separando os casos por faixas etárias, este é o retrato dos infetados:

0-9 anos: 454 casos

10-19: 804

20-29: 3.193

30-39: 3.817

40-49: 4.493

50-59: 4.515

60-69: 3.304

70-79: 2.289

+80: 4.116