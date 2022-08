Negros têm quatro vezes mais probabilidade de morrer de covid-19 do que os brancos

Pessoas com antepassados africanos em Inglaterra e no País de Gales têm uma probabilidade quatro vezes superior de morrer de covid-19 do que pessoas com antepassados brancos, revela esta quinta-feira um estudo do ONS, Office for National Statistics, o organismo oficial de estatística do Reino Unido.

O estudo conclui também que, à exceção de mulheres de etnia chinesa, todos os outros perfis étnicos têm maior probabilidade de morrer com o coronavírus do que os brancos. Os dados apuram que as mulheres negras em Inglaterra e País de Gales têm 4,3 vezes mais probabilidades de ter morte associada à covid-19 do que mulheres brancas. Os homens negros têm 4,2 mais probabilidades.

Estes valores diminuem quando são introduzidos na equação elementos como a idade e outras características sociodemográficas, como saúde e deficiência. Ainda assim, as pessoas de origem negra tLêm 1,9 probabilidades de morte do que os brancos.

Em reação aos dados divulgados pela ONS esta quinta-feira, o ministro-sombra da Justiça, David Lammy, apelidou de “chocantes” os dados apurados. O trabalhista pediu numa publicação no Twitter que fossem rapidamente investigadas as causas desta diferença.

Estes dados baseiam-se nas mortes por covid-19 registadas em Inglaterra e País de Gales entre 2 de março e 10 de abril. Determinou-se a partir da mesma base que o grupo étnico a que pertencem os homens do Bangladesh e Paquistão têm 3,6 mais probabilidades de morrer de infeção por coronavírus do que os brancos. Entre as mulheres a proporção é de 3,4 vezes mais. Quanto à morte por covid-19 no grupo étnico indiano, os homens têm 2,4 e as mulheres 2,7 mais probabilidades. Por fim, homens e mulheres de etnia chinesa têm, respetivamente, 1,9 e 1,2 mais probabilidades de não sobreviver à covid-19.

Segundo estudo chega a conclusões semelhantes

Uma análise também publicada esta quinta-feira, realizada pelo University College London (UCL), apurou que as pessoas de etnia não-branca em Inglaterra têm duas a três vezes mais probabilidades de morrer de covid-19.

Os dados ainda não foram cientificamente comparados com os dos pares, mas confirmam a conclusão do ONS. Acrescentando idade e região de origem àquelas estatísticas, o estudo da UCL concluiu: o risco dos descendentes de africanos é 3,24 vezes superior ao da população em geral; o dos paquistaneses é 3,29 mais alto; o do Bangladesh é 2,41 superior; o dos indianos é 1,7 mais alto e o risco das pessoas de origem britânica é 0,88 mais baixo; sendo o mais baixo o das pessoas brancas de origem irlandesa, com 0,52, segundo dados recolhidos entre 1 de março e 21 de abril.