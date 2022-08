Idosos de lar em Lisboa com caso de covid-19 esperam uma semana para serem testados

Há quatro dias que um utente do Lar Padre Carlos, em São Domingos de Benfica, em Lisboa, testou positivo para a covid-19. Está internado e estável. As autoridades de saúde foram alertadas e, sabe o Expresso, foi pedido que os 60 utentes da instituição e os funcionários fossem testados por terem estado em contacto com a pessoa em causa.

