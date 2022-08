“Há um risco de o vírus provocar um genocídio”: o pedido de ajuda das comunidades indígenas na Amazónia, onde a covid-19 já entrou

Se a ameaça do novo coronavírus paira por todo o mundo, regiões há em que ela é mais intensa. A Amazónia, que há perto de um ano estava no topo da atualidade por causa dos incêndios, e que por isso foi tantas vezes apelidada de “pulmão do mundo”, é um território vasto, em parte ocupado por mata e selva, dividido entre as fronteiras de três países, Brasil, Colômbia e Peru, onde vivem comunidades indígenas desprotegidas e vulneráveis a uma doença respiratória vinda de fora. Não faltam avisos de que a entrada da covid-19 nestas aldeias pode “dizimar” as populações. As palavras são sempre tão fortes quanto esta.

