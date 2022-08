DGS admite possibilidade de testar professores no regresso às escolas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu a possibilidade de vir a testar professores quando estes regressarem às escolas. “O que vos posso dizer é que analisamos essas situações. Há uma política para testar em lares, sobretudo os trabalhadores, em estabelecimentos prisionais e nas creches. Estão a ser analisadas outras situações que requeiram o mesmo acompanhamento”, sublinhou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, na conferência de imprensa desta quinta-feira.

A medida começou por ser defendida por Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que esta quinta-feira, em conferência de imprensa em frente da escola Martim de Freitas, em Coimbra, defendeu “a realização prévia e periódica de testes a todos os que retomem a atividade presencial, sejam docentes, não docentes ou alunos”.

A DGS também está a ponderar a realização de “testes retrospetivos” para perceber se já havia casos de infeção por covid-19 em Portugal antes de a doença ter sido formalmente identificada no país, conforme adiantou na conferência. “Trata-se de uma questão complexa, mas que está a ser ponderada, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde”, garantiu Graça Freitas.

Mortalidade é a “esperada” para esta época do ano, diz DGS

Também segundo a diretora-geral da Saúde, a mortalidade é a “esperada” para esta época do ano “somando mortes por covid-19 e por todas as outras razões” não tendo sido verificada “nenhuma alteração dos números de base" no que diz respeito a esse indicador. E qual a explicação para a existência de casos de pessoas que estão infetadas há mais de um mês e os seus testes continuam a dar positivos mesmo não apresentando estas sintomas? Pode “ter que ver com a existência de pequenos fragmentos, partículas do RNA do vírus, o que não significa nem que a pessoa esteja doente, nem que possa infetar outros”, esclareceu Graça Freitas.

Foi realizada na quarta-feira uma reunião entre a DGS, o Ministério da Saúde e a Liga Portuguesa de Futebol mas, segundo António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, também ele presente na conferência de imprensa, ainda não há novidades. “É uma situação que ainda está a evoluir, ainda não há nada fechado nem nada definido”, disse, acrescentando que “é muito importante que haja uma retoma da atividade sem que isso quebre”, contudo, “qualquer regra de segurança ou sanitária”. “Será necessário um trabalho constante de adaptação para que estas duas premissas sejam respeitadas. Se forem, certamente teremos de volta os nossos jogos de futebol”, disse também.

De acordo com António Sales, foram realizados desde 1 de março “mais de 490 mil testes”. Há 73 laboratórios a realizar estes testes a nível nacional, 32 dos quais do SNS, 19 de grupos privados e os restantes 22 de outras entidades, como a academia e o Exército. “Há um stock disponível de mais de um milhão de testes e uma reserva de 915 mil kits de extração”, informou ainda.