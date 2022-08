Covid-19. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço: oito casos de políticos e altos funcionários que violaram o confinamento

As regras de confinamento impostas pela pandemia de covid-19 não são assim tão complicadas: fique em casa, mantenha o distanciamento social de dois metros, use máscara. No entanto, muitos políticos e dirigentes de topo parecem fazer ouvidos moucos a tais recomendações. Principalmente aqueles que se responsabilizam pelas políticas de saúde de vários estados em todo o mundo.

O último a ser apanhado foi o epidemiologista britânico Neil Ferguson. Segundo o “The Telegraph”, o braço direito do Governo na crise contra a pandemia foi visitado pela namorada na terça-feira, violando as regras que ele próprio defende em público. No início do ano, Ferguson tinha feito parte de uma equipa do Imperial College, de Londres, que denunciava que os britânicos e os norte-americanos podiam vir a sofrer de um número muito elevado de vítimas mortais relacionadas com o coronavírus. Esses avisos deram azo a medidas mais restritas de confinamento social.

“Presumi que estava imune, uma vez que, depois de ter testado positivo para o coronavírus, me isolei em casa durante duas semanas”, afirmou Ferguson, que pediu desculpa pelo sucedido, depois de se demitir.

O epidemiologista britânico conhecia as regras tão bem ou melhor do que os outros. Porquê violá-las?

James Weinberg, especialista em comportamento político na Universidade de Sheffield, especula. Diz que tal acontece porque estas personalidades “percebem muito melhor os riscos da doença e as armadilhas que podem criar com determinado tipo de comportamentos”, mas também por “necessitarem de contactos pessoais e sociais numa vida cheia de stress”.

Outros casos

Teorias à parte, também Catherine Calderwood, a diretora-geral da Saúde escocesa, foi apanhada no início de abril, durante um fim de semana, na sua casa de campo . Calderwood chegou mesmo a confessar que aquela já era a sua segunda viagem para o mesmo local, a uma hora de viagem de Edimburgo, desde o início do confinamento. Ainda tentou manter-se no cargo, mas a pressão levou-a a demitir-se.

Na Nova Zelândia, há um mês, o ministro da Saúde, David Clark acabou a chamar a si próprio “estúpido” depois de ter violado o confinamento para ir até à praia. Fê-lo mesmo depois das criticas que recebeu por ter ido andar de bicicleta na montanha. Admitiu os atos, mas não se demitiu: a primeira-ministra Jacinda Arden achou que o trabalho que desenvolvia era demasiado importante e retirou-lhe apenas algumas responsabilidades.

Justin Trudeau, o primeiro ministro canadiano, foi confrontado a meio de abril com uma viagem ao Quebec que fez para se juntar à família. A mulher, Sophie, tinha sido testada positivamente para a covid-19 a meio de março.

O ministro da Saúde israelita, Yaakov Litzman, e até o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, foram também questionados sobre as suas violações ao confinamento.

E, nos Estados Unidos, Yvanka Trump (a filha do Presidente) e Jared Kushner, ambos conselheiros da Casa Branca, foram criticados por deixar Washington e irem até Nova Jérsia.