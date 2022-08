Covid-19. Economia britânica pode encolher 14%

O Banco de Inglaterra admite que o impacto da pandemia de covid-19 e das medidas de contenção pode trazer uma quebra de 14% no Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em 2020.

O quadro apresentado esta quinta-feira pelo Banco de Inglaterra, aponta descidas significativas num conjunto de indicadores como o investimento empresarial(-26%), despesas domésticas (-14%) e rendimentos médios (-2%), diz o jornal The Guardian.

No segundo trimestre do ano, a quebra do PIB pode atingir os 25%, mas para o final de 2020, o Banco de Inglaterra admite “recuperação”. O quadro geral refere, assim, “uma queda muito acentuada do PIB do Reino Unido em 2020”, acompanhada de uma subida dos números do desemprego.

Esta pode ser a queda mais grave da economia dos últimos séculos”, comenta a agência Reuters, sublinhando que a confirmar-se, a descida do PIB não tem paralelo nos últimos 300 anos e exigirá estimulos monetários e fiscais significativos.

O Banco de Inglaterra alerta que a precaução vai continuar a travar o consumo e a marcar o comportamento das famílias e empresas nos próximos tempos, pelo que a recuperação da economia não será automática. E a inflação pode cair para 0,5% em 2021, devendo voltar a aproximar-se da meta de 2% em 2022.

Sobre o desemprego, há a certeza de que “aumentará de forma significativa nos próximos meses”, devendo atingir os 9% no segundo trimestre, uma percentagem que mais do que duplica os atuais 4% e bate o registo da crise da crise financeira de 2008-2009, apesar das medidas de apoio ao emprego implementadas no país.

Boas e as más notícias da economia

Quanto aos bancos, há testes de stresse adiados, mas há a garantia de que as instituições financeiras continuam “suficientemente fortes” para continuarem a conceder empréstimos a famílias e empresas.

No relatorio sobre estabilidade financeira, o Banco de Inglaterra conclui que o sistema financeiro britânico possui capital “mais do que suficiente” para absorver perdas devido à pandemia de Covid-19 e afirma que o sistema tem capacidade para apoiar a economia e continuar a conceder empréstimos, mesmo que a queda do PIB seja superior ao previsto no teste de stress do ano passado.

As taxas de juros vão continuar nos 0,1%, o nível mais baixo nos 325 anos de história do banco, depois dos dois cortes em março, em cima da declaração de estado de emergência de covid-19 na Grã-Bretanha, a par da decisão de aumentar o programa de recuperação de ativos em 200 mil milhões de libras.

Quanto à inflação, poderá cair até aos 0,5% em 2021, devendo estar nos 2% em 2022.

Apesar das sombras levantadas sobre a economia inglesa, a cotação das ações em bolsa e a cotação da libra estão em alta esta quinta-feira, uma reação que os analistas explicam referindo que apesar da quebra prevista para este ano, o Banco de Inglaterra aponta já para um crescimento de 15% do PIB em 2021.

Num resumo sobre “boas e más notícias” a partir dos números mais recentes da economia inglesa, a revista The Economist refere “uma queda recorde na atividade de construção”, uma descida de 97% nos novos registos de automóveis em abril, face ao mesmo mês de 2019, e “incertezas sobre a recuperação”. Mas admite que este terá sido o mês em que a economia da Grã-Bretanha bateu no fundo, até pelo facto de as restrições começarem a ser levantadas.