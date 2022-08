O trono que o Reino Unido não deseja, a recomendação da OMS e a oposição de Fauci: covid-19, ponto de situação mundial

É porventura o dado de maior impacto do dia: o Reino Unido superou as 32 mil vítimas mortais, o que o transformou no território europeu mais castigado pela doença, à frente da Itália. Só em Inglaterra já morreram quase 30 mil pessoas. Há mais uma novidade daquele território: a mortalidade nos hospitais continua a baixar, mas aumentou nos lares de idosos na penúltima semana de abril, revelou Angela McClean, assessora científica do governo de Boris Johnson.

Do Reino Unido chegou ainda um episódio de amor ou de algo semelhante. O conselheiro científico de Boris Johnson demitiu-se depois de violar as regras que ajudou a definir. Neil Ferguson recomendou o distanciamento social, mas sabe-se agora que preferiu ignorar o mesmo (ver AQUI). “Aceito que cometi um erro de juízo e que a minha ação foi errada. Renunciei por isso à minha participação no SAGE”, disse o perito ao “Daily Telegraph”, referindo-se à sigla inglesa do Grupo de Aconselhamento Cientifico em Emergências do Executivo britânico.

Do outro lado do charco, Anthony Fauci voltou a ser protagonista e contrariou as teorias do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e de Donald Trump. O especialista que lidera o grupo de combate à covid-19 nos Estados Unidos negou que o vírus tenha sido criado em laboratório. “Se olharmos para a evolução do vírus nos morcegos e para as evidências científicas que temos, percebemos que tudo, mas tudo mesmo, aponta para que o vírus não possa ter sido criado artificialmente ou deliberadamente manipulado. Tudo indica que evoluiu na natureza e só depois foi transmitido para espécies.” O vento continuou a soprar contra Trump ao longo do dia, pois mais tarde o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas negou a versão de Trump: “Não sabemos onde o vírus começou”.

Esta terça-feira começou com a notícia de que os Estados Unidos somavam mais 1.015 vítimas mortais por covid-19. Algumas horas depois, aquele país registava 1.193.027 infeções confirmadas e 70.115 mortes. Os doentes recuperados rondam os 187 mil.

Wall Street fechou em alta esta terça-feira, com os investidores a revelarem simpatia pela subida do preço do petróleo e pela reabertura da economia. Os números e o otimismo estão descritos AQUI.

De regresso à Europa, nomeadamente a Itália, foram anunciadas esta terça-feira 236 novas mortes em relação à véspera. A curva de contágio continua a baixar, sendo que desde de segunda-feira foram registadas 1.075 novas infeções. Os casos identificados naquele país, desde o início da pandemia, já superam os 98 mil.

Já em Espanha, um país que registou 185 mortes em relação a segunda-feira, a crise sanitária vai ganhando outras formas. É, tal como se prevê noutros lugares, uma crise social e económica: quase 500 mil pessoas no desemprego só em abril. No total, Espanha regista 3,8 milhões de desempregados, valores que não eram observados há quatro anos. Para além dos empregos e do pão da mesa de alguns espanhóis, a doença açambarcou mais de 26 mil mortes, num universo de 219 mil infeções identificadas. Cerca de 123 espanhóis conseguiram recuperar.

França registou o aumento mais acentuado de vítimas mortais por covid-19 dos últimos seis dias. O Governo anunciou mais 330 mortes, o que eleva o número total de vítimas mortais para 25.531. Nas unidades de cuidados intensivos verificou-se um recuo para 3.430 doentes (contra 3.696 na segunda-feira), numa tendência de redução que perdura há 27 dias consecutivos.

Da Holanda chegaram boas notícias: cientistas criaram anticorpo que pode travar a covid-19 (ver AQUI). O artigo do Expresso revela ainda que de Israel chegaram notícias de que pode estar em células produzidas pelo corpo humano, e não apenas na vacina, uma solução para a pandemia de covid-19, através da neutralização do vírus que a provoca, o SARS-CoV-2.

Há um país em África que continua sem registar qualquer caso de covid-19, pelo menos oficialmente. Trata-se do Lesoto, que anunciou esta terça-feira que vai levantar as medidas restritivas aplicadas para a contenção da propagação do vírus. A população daquele país, situado num enclave do território da África do Sul, está em confinamento desde 29 de março.

Já a China comunicou que não tem mortes devido ao novo coronavírus há três semanas. Esta terça-feira, em relação à véspera, comunicou-se apenas um infetado. De acordo com a Comissão de Saúde da China, há 395 pessoas hospitalizadas, outras 949, embora sem sintomas, estão em isolamento e em observação para casos suspeitos ou após testes positivos. Ficou a saber-se ainda que o turismo interno caiu 41% na primeira ponte após o fim do confinamento.

Embora seja um assunto nacional, o escrutínio foi virado para fora: o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defendeu a Organização Mundial da Saúde (OMS). “Entendemos que haverá um momento para avaliarmos tudo o que fizemos na resposta à pandemia”, disse esta terça-feira Augusto Santos Silva. “Se fomos rápidos na identificação, na partilha de informações, se fomos eficazes ou determinados nas respostas, vale para cada um de nós e também para a comunidade internacional e para a OMS", disse, sinalizando ainda que a OMS "não está imune a essa avaliação crítica, mas não pode ser politizada".

Um dia depois de médicos de um hospital de Paris terem revelado que encontraram provas de que atenderam um doente infetado com covid-19 em dezembro, a Organização Mundial da Saúde pede agora aos países para investigarem casos de pneumonia de origem não especificada no final de 2019. O objetivo é descobrir casos anteriores aos que cada território tem identificados como pioneiros: ver AQUI.

Num olhar sobre a Europa, ficou a saber-se que a Comissão Europeia vai publicar na quarta-feira as primeiras projeções de sobre o potencial da pandemia na economia europeia. Segundo a agência Lusa, as previsões macroeconómicas do executivo comunitário deverão servir como referência para as medidas que vão ser adotadas sobre a distribuição de apoios aos 27.

A agência Lusa deu conta ainda de que a Comissão Europeia está a avaliar o impacto da pandemia na demografia. Em cima da mesa está o lançamento de medidas públicas de apoio aos idosos e às zonas rurais, devido à diminuição do número de habitantes. Este foi um dos tópicos dos ministros do Emprego e da Política Social da União Europeia.

Agora para algo mais improvável, e longínquo, a ideia de Austrália e Nova Zelândia de criar uma “bolha de viagens” entre os dois países. A ideia é relançar, com cautela, as economias: ver AQUI.

Agora, um apontamento da Bielorrússia. Apesar de a OMS ter recomendado ao governo que tomasse medidas mais restritivas para travar a propagação da pandemia, o Presidente Alyaksandr Lukashenka tem desvalorizado repetidamente a gravidade do novo vírus. Casos no país já ultrapassaram a fasquia dos 18 mil infetados e 107 pessoas morreram. Ou seja, aquele país mantém o desfile anual do Dia da Vitória nas ruas da capital, agendado para 9 de maio. “Não podemos cancelar o desfile. Simplesmente não podemos”, disse o Presidente.

Para fechar com um sentimento esperançoso, damos um salto a um país tropical, o Brasil. Não é uma notícia, nem é novidade, é apenas uma história sobre como uma comunidade se uniu para criar algo, uma maquinaria humanitária, para olharem uns pelos outros. Esta é a história de Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, onde mais de 100 mil brasileiros vivem em cerca de 21 mil casas, em qualquer coisa como 800 mil metros quadrados. O distanciamento social é uma tarefa quase impossível, por isso a comunidade deu um jeito (ver AQUI).