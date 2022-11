O dia em que parte do mundo se uniu, juntou milhões e partiu à procura de soluções: covid-19, ponto de situação mundial

O objetivo é comum: encontrar uma vacina contra a covid-19. A participação não é total mas é uma conquista “bem sucedida” que proporcionou “alívio” e “orgulho” a Bruxelas: boa parte dos países do mundo juntaram-se para angariar 7,4 mil milhões de euros destinados a acelerar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos para combater a covid-19. Foi necessária uma conferência de líderes que durou três horas e, no final, a conquista ficou apenas a 100 milhões de euros do objetivo inicial da Comissão Europeia. E assim nasceu a Resposta Global ao Coronavírus.

Portugal contribuiu com 10 milhões de euros. Embora grande parte dos participantes sejam países europeus, juntaram-se também a este fundo países como o Japão (€762 milhões), a África do Sul (€1,1 mil milhões), França (€1,5 mil milhões), Alemanha (€525 milhões) ou a Arábia Saudita (€456 milhões). De fora ficaram os EUA e a Índia.

"Estou muito orgulhosa e estou aliviada, que o início deste projeto tão importante tenha sido tão bem sucedido", disse no final Ursula von der Leyen, numa mensagem gravada (não houve conferência de imprensa). "Todo este dinheiro vai ajudar no rápido arranque de uma cooperação global inédita e vai criar um bem comum verdadeiramente único", acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

E foi precisamente no território europeu que esta segunda-feira o verbo ”desconfinar” passou a ser praticado. Espanha e Itália ( e também Portugal, mas isso pode ler AQUI) começaram devagar a permitir saídas à rua e a reabrir pequenos locais de comércio e alguns serviços.

O Expresso conta a história de Hassan, um comerciante de Madrid que abriu a sua loja com uma série de novas medidas: tem de desinfetar os espaços comuns duas vezes por dia e à entrada tem de existir um dispensador de álcool, por exemplo. Há horários definidos e organizados por faixa etária para saídas à rua. As multas podem chegar a 600 euros.

Neste dia de regresso e, ao mesmo tempo, de recomeço, registaram-se em Espanha mais 164 vítimas mortais (elevando o total para 25.428) e 356 novos casos de infeção (218.000 no total). Há 121 mil pessoas recuperadas. Os números mostram que a pandemia está a estabilizar.

Em Itália, por sua vez, o número de óbitos nas últimas 24 horas aumentou ligeiramente (esta segunda-feira registaram-se mais 195 vítimas mortais), ao mesmo tempo que há menos novos casos de infeção: 1.221 nas últimas 24 horas. Os totais apontam para mais de 29 mil óbitos devido à covid-19 e mais de 211 mil infetados. São consideradas como recuperadas 82.879 pessoas.

Entretanto, de Israel, chega a notícia de que um grupo de investigadores desenvolveu um anticorpo que ataca e neutraliza o novo coronavírus. De acordo com o “Jerusalem Post”, que cita uma declaração do ministro da Defesa israelita, o Israel Institute for Biological Research concluiu a fase de desenvolvimento de uma vacina passiva. Uma segunda equipa de investigação israelita, da MigVax, também informou que está perto de concluir a primeira fase do desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

Ainda sobre vacinas, Donald Trump - que embora tenha decidido que os EUA não participam no fundo de resposta - disse que acredita que existirá uma vacina até ao final do ano. “Os médicos vão dizer que eu não devia dizer isto. Eu digo o que penso”, disse durante uma emissão especial do canal de televisão Fox News. “Estamos a pressionar (...) vários grupos [farmacêuticos] estão, penso, muito perto.”

Questionado sobre como reagiria se outro país tivesse uma vacina antes dos Estados Unidos, Trump respondeu: "É indiferente. Apenas quero uma vacina que funcione".

Um novo paciente zero

França identificou esta segunda-feira um novo paciente zero no país. O caso, de acordo com o “International Journal of Antimicrobial Agents”, a que os médicos do Grupo Hospitalar Paris Seine em Saint-Denis agora se referem, é o de um homem de 42 anos, nascido na Argélia, mas residente em França há vários anos e que trabalhava como peixeiro.

Se isto se provar, escreve a CNN, significa que a covid-19 já circulava na Europa no final do ano passado, apesar de os primeiros registos oficiais sobre a doença em França datarem de 24 de janeiro. Até agora, dois cidadãos que tinham passado por Wuhan, na China, são apontados como os primeiros doentes no país.

E quem queira sair de França em direção à Alemanha vai continuar sem o conseguir fazer, uma vez que o Governo germânico decidiu prolongar até 15 de maio os controlos fronteiriços impostos pela pandemia da covid-19, tanto no tráfego terrestre como no aéreo e marítimo. A medida, em vigor desde 16 de março, afeta também a chegada de passageiros através das fronteiras com a Áustria, Suíça, Luxemburgo e Dinamarca, tal como as pessoas provenientes de Itália e Espanha.

A Alemanha registou, desde o começo da pandemia, 166.152 casos positivos, com 488 novas infeções confirmadas nas últimas 24 horas. Há também mais 127 vítimas mortais (o total é 6,993 óbitos).

No Brasil, enquanto o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar em manifestações junto de multidões sem qualquer equipamento de proteção, registam-se mais 263 vítimas mortais (uma subida de 3,7%, de acordo com dados do Ministério da Saúde, citados pela imprensa brasileira). Há ainda registo de 4.075 novas infeções nas últimas 24 horas (um aumento de 4% em relação a domingo). Desde o começo da pandemia, estão contabilizadas 105.222 com covid-19 e 7.288 vítimas mortais. A taxa de letalidade no país é de 6,9%.

Em todo o mundo, segundo a plataforma Worldometers, a pandemia já fez 3.640.809 infetados - destes, estão ativos 2.196.039. Morreram 251.844 pessoas e 1.192.926 já recuperaram. EUA, Espanha e Itália são os países com infeções.