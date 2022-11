Golfe do grupo Champalimaud reabre na Quinta da Marinha

O campo de golfe Oitavos Dunes na Quinta da Marinha, do grupo Champalimaud, reabriu esta terça-feira adaptando-se às novas condições apontadas pelo Governo para lidar com a pandemia da Covid-19, designadamente o facto de não se poderem usar balneários ou as pessoas terem de guardar distância entre si.

Os golfes, recorde-se, passaram a poder reabrir a partir de 4 de maio segundo o plano de regresso à economia e de terminar do desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Localizado dentro do parque natural Sintra-Cascais, o campo the golfe fica junto ao hotel Oitavos, com classificação de cinco estrelas-luxo, também detido pelo grupo Champalimaud.