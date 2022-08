Covid-19. Saiba como vão funcionar os serviços públicos

Os serviços públicos acompanham o movimento de desconfinamento progressivo dos restantes sectores da economia e esta reabertura da administração pública vem, sem surpresas, com obrigatoriedade do uso de máscaras, acrílicos e distanciamento físico. Repartições de Finanças e postos da Segurança Social vão manter o atendimento à distância, via telefone e internet, mas será reforçada a presença de funcionários nos serviços físicos, embora aqui os utentes só serão recebidos se fizerem o agendamento.

