Covid-19. Novos casos voltam a somar registo mínimo e o teletrabalho que "veio para ficar”: as notícias do dia em Portugal

O país vai-se habituando às novas regras, talvez ficando mais descansado pelo facto de os números continuarem a evoluir na direção que se deseja: mais 11 mortes, 178 novos casos de covid-19 e 31 recuperações em Portugal no boletim desta terça-feira, o que significa um total de óbitos em 24 horas que é o mais baixo desde 25 de março.

Quanto aos novos casos, foram também uma das marcas mais baixas da pandemia, com o balanço final a somar 25.702 infetados, 1.074 mortos e 1.743 recuperados no país.

Parte das outras notícias do dia fizeram eco de preocupações e posições políticas. Por exemplo, todos os partidos querem que as atividades judiciais sejam retomadas, mas pedem cautela. E se o PAN vê "pressa", e a Esquerda pede "condições" de segurança, a reação mais crítica vem do lado do PSD, que alerta para “perigos” no caminho que o Executivo apresenta.

A proposta do Governo, já agora, determina que a regra será o recurso às ferramentas digitais (“teleconferência, videochamada ou outro equivalente”). Se tal não for possível, permite-se a presença física dos envolvidos, garantindo que há medidas sanitárias.

No Parlamento, a ministra da Administração Pública, falou do prometido aumento salarial de 1% para a Função Pública, em 2021. "É um compromisso que gostaria de conseguir honrar, mas não posso garantir", declarou Alexandra Leitão, que também falou em teletrabalho.

“A partir do momento que se percebeu que isso se fazia sem redução da produtividade e até com melhoria, em certas situações, da qualidade de vida das pessoas, [o teletrabalho] veio para ficar. Se me perguntam se daqui a um mês e meio teremos na mesma 68 mil pessoas em teletrabalho respondo que não, mas o objetivo que tínhamos fixado era de 25% das pessoas e acho que isso veio para ficar” . Pouco depois esclareceria que 25% é “um objetivo mínimo”.

Na habitual conferência de imprensa diária, uma constatação. Já tudo o indicava e, por causa disso, os apelos da DGS foram sendo uma constante. Certo é que o número de vacinas administradas em Portugal caiu quase para metade em abril, em comparação com o mesmo mês de 2019. Foram administradas 247.810, segundo os dados do Portal do SNS, quando em abril de 2019 tinham sido 473.057 vacinas.

No mesmo encontro, foi pelos jornalistas levantada a questão dos gastos do Estado (quase 80 milhões de euros) na aquisição de equipamento de proteção individual e outros materais junto de empresas, em alguns casos por ajuste direto.

Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde, lembrou a existência de um decreto-lei, criado a 23 de abril, que prevê precisamente que possa haver ajustes direitos "por motivos de urgência fundamentados”.

Por sua vez, a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que está implementado um "regime excecional" para "garantir equipamento de proteção individual e outro equipamento para satisfazer necessidades básicas". Em todas as compras efetuadas, garantiu, "foram respeitados os princípios gerais do direito à concorrência" e, "se houver nestes procedimentos algo auditável, as instâncias responsáveis por isso assim o farão".

Quanto a novas regras, os ajustes chegaram aos táxis e às viaturas de transporte em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE). Veículos com cinco lugares só podem agora transportar, no máximo, dois passageiros, além do condutor.

A isso obriga um despacho publicado em Diário da República, publicado na segunda-feira e de imediato em vigor: "Os bancos dianteiros devem ser utilizados apenas pelo motorista, não podendo a ocupação máxima dos veículos pelos passageiros ultrapassar 2/3 dos restantes bancos".

De resto, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas depois de 14 de maio, anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna. Não há data definida para a reabertura.

Apesar das dificuldades, que o ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu terem existido no caso dos Estados Unidos, Brasil e Venezuela, regressaram a Portugal cerca de 4.900 dos 5.500 portugueses retidos no estrangeiro. O repatriamento foi possível para cerca de 90% dos envolvidos, portanto.



Em matéria de denúncias, durante o estado de emergência, a Provedoria de Justiça recebeu cerca de 600 solicitações, das quais mais de 400 resultaram na abertura de procedimento de queixas. Um dos motivos mais frequentes para a insatisfação manifestada foi a dificuldade das famílias em contactarem telefonicamente os idosos institucionalizados nessas estruturas residenciais.

Nas escolas prepara-se o regresso dos alunos do 11º e 12º anos. As aulas presenciais voltam a ser lecionadas a 18 de maio e nos próximos dias os estabelecimentos de ensino terão de garantir que vão cumprir todas as condições estipuladas pelo Ministério da Educação. As normas seguiram esta terça-feira para as direções , estipulando – entre outras medidas – que a frequência das aulas às disciplinas sujeitas a exame nacional é facultativa e as faltas estão justificadas.

Mas atenção: a decisão pode trazer algumas consequências, já que a escola deixa de ter a obrigação de garantir o ensino à distância como tem acontecido até agora.

“Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de serviço remoto”, lê-se na nota enviada aos diretores. Há, no entanto, a ressalva para os alunos em grupos de risco.

Aos poucos, os portugueses estão mesmo a sair de casa. A tendência para o desconfinamento já dura há algumas semanas, mas o movimento decorre “de forma suave, por agora”, segundo indicam as medições feitas pela PSE.