Covid-19. Depois de descoberta em França, OMS recomenda testes a casos de pneumonia no final de 2019

Um dia depois de médicos de um hospital de Paris terem revelado que encontraram provas de que atenderam um doente infetado com covid-19 em dezembro, a Organização Mundial da Saúde pede agora aos países para investigarem casos de pneumonia de origem não especificada no final de 2019. O objetivo é o de descobrir casos anteriores aos que cada território tem identificados como pioneiros, conta o “The Guardian”.

O surgimento de um caso anterior ao que consta nos dados oficiais em França “não é surpreendente”, segundo a OMS. Isto deita por terra a teoria de que o vírus terá apenas entrado na Europa a partir de janeiro. “Isto dá uma nova imagem de tudo”, reconheceu o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, num briefing das Nações Unidas, em Genebra. “Essas descobertas ajudam a compreender melhor o potencial de circulação do vírus.”

O caso mencionado acima, que se refere a 27 de dezembro, foi desvendado pela equipa de investigadores liderada por Yves Cohen, chefe de reanimação nos hospitais Avicenne e Jean Verdier, depois de 24 novos testes a doentes atendidos em dezembro e janeiro, conta o diário britânico. Na altura, antes de o surto se transformar em pandemia, esses testes deram negativo para gripe.

O homem infetado com covid-19, em dezembro, é um cidadão argelino, de 42 anos, que vivia em França há muitos anos. De acordo com Cohen, ainda é cedo para determinar que este doente, que viajou para a Argélia em agosto, foi o paciente zero em França. Os investigadores veem como pouco provável esse cenário, pois não há qualquer relação com a China, assim como careciam então viagens recentes no passaporte deste indivíduo. Ou seja, é provável que o vírus já circulasse pela população francesa em dezembro de 2019.

Lindmeier, o porta-voz da OMS, recomendou que os países recuem nos históricos de doentes e testem os casos de pneumonia de origem não especificada no final de 2019. Essa informação vai ajudar a compreender melhor o vírus, as tendências e a dinâmica da propagação.