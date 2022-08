Covid-19. Companhia aérea iraniana espalhou coronavírus pelo Médio Oriente

Uma companhia aérea iraniana espalhou o coronavírus por vários países do Médio Oriente, e talvez não só, durante um período de semanas em que o tráfego aéreo entre o Irão e a China já se encontrava oficialmente interrompido. A notícia não é inteiramente nova, mas foi agora confirmada por uma investigação da BBC que combinou a análise de dados de radar com entrevistas a pessoas que trabalham na Mahan Air, a companhia em causa.

A Mahan Air é uma empresa privada com fortes ligações aos Guardas Revolucionários, um ramo das forças armadas iranianas que tem por função específica proteger o regime islâmico no país e que foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e outros países. Quando o Irão anunciou que ia parar os voos de e para a China a partir de 31 de janeiro, a Mahan Air parece ter sido excluída da proibição.

Ao longo das semanas seguintes, foram realizadas dezenas de voos entre o Irão e a China. Alguns foram voos de repatriação (num único voo, a 6 de fevereiro, setenta estudantes viajaram de Wuhan para Teerão), mas nem todos. Confrontados, os responsáveis deram explicações contraditórias. Um dos voos, segundo explicaram, teria levado equipamentos de proteção sanitária para a China, uma justificação que desafia a credulidade, tendo em conta a enorme falta de equipamentos desse tipo que o Irão já sentia na altura.

Vários aviões da Mahan Air chegados da China seguiram depois para destinos que incluíram o Dubai, a Turquia e até Barcelona. No Líbano, no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos e na Síria, os voos foram às centenas. Em alguns desses países houve casos iniciais de coronavírus com origem clara em voos da Mahan Air, cuja continuação cedo suscitou protestos por parte de cidadãos, mas sem efeito.

Avisos não serviram de nada

Logo no início de fevereiro, uma organização de estudantes iraniana avisou contra os riscos que os voos oriundos da China implicavam. A questão chegou a ser posta por um deputado. Mas a companhia aérea continuou a negar a evidência e a fornecer explicações contraditórias. Uma atitude talvez explicada pela enorme dependência que o país tem atualmente em relação à China.

Mesmo em relação à própria covid-19, o presidente Hassan Rouhani disse que só a 19 de fevereiro a doença foi confirmada no país, quando há indicações de que o governo já muito anteriormente sabia de casos em Oom, a cidade que é o centro religioso do país, e onde estudam dezenas de milhares de estrangeiros, incluindo chineses.

Com quase cem mil infeções confirmadas e 6340 mortes oficialmente registadas, o Irão é o epicentro da pandemia no Médio Oriente. A sua economia, que antes do vírus já se encontrava num estado precário devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, não poderá aguentar muito mais.

Há dias foram reabertos os centros comerciais, uma medida que críticos consideram prematura. Segunda-feira foi a vez das mesquitas, em 132 cidades e vilas consideradas de baixo risco. Os visitantes devem usar luvas e máscaras e não permanecer mais de meia-hora dentro dos edifícios.

Entretanto, segundo o site middleeastmonitor.com, 728 iranianos morreram por terem bebido metanol na esperança de que isso os defendesse do coronavírus.