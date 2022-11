Bolsas europeias animadas com perspetivas económicas do desconfinamento

As principais bolsas europeias estavam esta terça-feira em alta, a seguir a tendência do mercado de Wall Street na segunda-feira, animadas com as perspetivas do desconfinamento para várias economias em todo o mundo.

Cerca das 9h em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,82% para 334,41 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 1,77%, 2,51% e 1,92%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 1,89% e 2%.

A bolsa de Lisboa também subia, cerca das 9h, com o principal índice, o PSI20, a avançar 1,64% para 4.255,26 pontos.

Com as principais praças asiáticas fechadas devido a feriados, o mercado está pendente de alguns resultados empresariais e de dados económicos como o da atividade no setor dos serviços dos Estados Unidos e da resolução adotada pelo Tribunal Constitucional alemão sobre as compras de dívida acordadas pelo Banco Central Europeu (BCE) em 2015, que poderia afetar o mercado obrigacionista.

Para a subida das bolsas europeias também estava a contribuir o avanço de 1,9% do preço de petróleo Brent, o de referência na Europa.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 0,11% para 23.749,76 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896. No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 1,23% para 8.710,71 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu esta terça-feira em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0888 dólares, contra 1,0900 dólares na segunda-feira.

Em contrapartida, o barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a cotar-se a 29,07 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 27,20 dólares na segunda-feira e o mínimo desde 1999, de 19,33 dólares, em 21 de abril.