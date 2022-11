Covid-19. Médicos dizem ter identificado caso em França anterior ao primeiro registo oficial

Médicos de um hospital de Paris dizem ter encontrado provas de que um doente atendido em dezembro estaria infetado com o novo coronavírus, escreve a CNN.

Se isto se provar, revelará que a covid-19 já circulava na Europa no final do ano passado, apesar de os primeiros registos oficiais sobre a doença em França datarem de 24 de janeiro. Até agora, os primeiros pacientes serão dois cidadãos que tinham passado por Wuhan, na China.

O caso a que os médicos do Grupo Hospitalar Paris Seine em Saint-Denis agora se referem é o de um homem de 42 anos, nascido na Argélia, mas residente em França há vários anos e que trabalhava como peixeiro, aparece descrito no “International Journal of Antimicrobial Agents”.

Depois de consultarem os registos de doentes atendidos antes do dia 24 de janeiro, para tentar perceber se o vírus já circulava, Yves Cohen e os colegas analisaram amostras armazenadas de pessoas que tinham estado internadas no hospital, entre os dias 2 de dezembro e 16 de janeiro, por doenças semelhantes à gripe, mas em que a gripe não foi posteriormente diagnosticada.

Uma amostra foi positiva – a do indivíduo já referido – e cuja última viagem, à data, tinha sido à Argélia, em agosto de 2019. Um dos seus filhos também ficou doente.

“Identificar o primeiro paciente infetado tem grande interesse epidemiológico, pois altera drasticamente o nosso conhecimento sobre o vírus e a sua disseminação no país. Além disso, a ausência de um vínculo com a China e a ausência de viagens recentes no caso detetado sugerem que a doença já se estava a espalhar entre a população francesa no final de 2019”, escreveram os médicos.