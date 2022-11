Santuário “apanhado de surpresa” com declarações da ministra da Saúde sobre celebrações em Fátima

Nem o Governo, nem as autoridades de saúde e de segurança, comunicaram aos responsáveis pelo Santuário de Fátima, qualquer alteração das medidas de contenção necessárias para conter a epidemia da covid-19 que pudessem levar à celebração - mesmo que reduzida - do 13 de maio, em Fátima. Por isso mesmo, fonte oficial do santuário assumiu ao Expresso que foram "apanhados de surpresa" pelas declarações da ministra da Saúde que, este sábado à noite, em entrevista à SIC admitiu como "possibilidade" a realização das cerimónias da Cova de Iria, desde que respeitassem algumas condições.

"O Santuário irá reagir nas próximas horas", diz a mesma fonte.

A mudança de atitude é tanto mais estranha quanto, não só o Governo mas também a Presidência da República têm, repetidas vezes, elogiado a atitude "responsável" da Igreja ao cancelar todas as cerimónias religiosas presenciais no momento de combate ao surto do novo coronavírus. E ainda esta semana, em comunicado, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém emitiu um alerta à população e aos peregrinos para que este ano não se realizassem as habituais deslocações a Fátima.

"Este ano não peregrine até Fátima. Este ano não se desloque até Fátima, nos dias 12 e 13 de maio", lê-se no alerta, assinado pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, António Borges.

Marcelo alerta para "riscos contraditórios"

As declarações da ministra da Saúde são supreendentes para os responsáveis católicos, uma vez que surgem em claro contraste com anteriores posições assumidas pelas autoridades políticas. António Costa, no encontro que teve com o Patriarca de Lisboa para começar a debater o fim do estado de emergência, elogiou mesmo o “grande esforço e exemplo” que a Igreja Católica tem dado, no decurso desta pandemia. E o primeiro-ministro remeteu para a Igreja a tarefa de decidir o modo como e quando poderia ser feita a reabertura gradual das cerimónias religiosas. E, na altura do encontro com D. Manuel Clemente, já tinha sido decidido cancelar as celebrações do 13 de maio em Fátima.

No final de abril e confrontado com a possibilidade de se abrir uma excepção para as cerimónias da Cova de Iria, também o Presidente da República foi claro em sustentar a posição já tomada pela Igreja.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "seriam riscos contraditórios com o que tem sido feito até hoje" permitir a realização da maior peregrinação do País e reiterou o facto de maio ser uma fase de transição na estratégia de combate à covid-19. "É uma transição e incompatível com fenómenos de massas, que significariam um risco muito elevado", insistiu o Presidente da República.

Peregrinações canceladas

Tanto os responsáveis pelo Santuário de Fátima como a Conferência Episcopal Portuguesa foram unânimes em suspender as cerimónias do 13 de maio. A decisão foi tomada no final de março e, a 4 de abril, o bispo de Leiria-Fátima veio, em carta dirigida aos fiéis, comunicar "com muita dor e tristeza de alma e coração" a decisão de cancelar todas as manifestações presenciais no recinto da Cova de Iria.

Para D. António Marto, "esta é a única decisão sensata e responsável que poderíamos tomar. Não podemos correr riscos! Não podíamos de modo algum permitir que o nosso Santuário se tornasse centro ou foco de contágio para o país e para o mundo”,lê-se na carta pastoral.

A partir do início de abril, o santuário passou a preparar o novo modelo de celebração do 13 de maio. Segundo o Expresso apurou foram cancelados os pedidos de 358 grupos de peregrinos que, de todo o mundo, pretendiam chegar a Fátima. O santuário reforçou as emissões online e a partir dos canais televisivos, começando a definir um plano de transmissão virtual das cerimónias que irão decorrer à porta fechada.

Nos planos do santuário está a realização do terço, na noite de 12 de maio e da missa de dia 13. É suposto as duas cerimónias decorrerem na Basílica de Fátima celebradas pelo cardeal António Marto e apenas com a presença de sacerdotes e funcionários do santuário.