Polónia. Coronavírus contagia eleições presidenciais de 10 de maio

Um ex-primeiro-ministro a apelar ao boicote das presidenciais e a oposição sem fazer campanha são visões invulgares num Estado-membro da União Europeia. É, porém, a realidade que se vive na Polónia, onde mais de 30 milhões de eleitores são chamados a escolher o chefe de Estado no próximo dia 10 de maio.

O Governo do Partido Lei e Justiça (PiS, direita) ignorou apelos ao adiamento das eleições, opção tomada por muitos países devido à pandemia de covid-19. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki prefere uma votação por correio, inédita em 31 anos de democracia, que suscita questões de garantia democrática e segurança de dados pessoais.

