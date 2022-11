Ministra da Saúde tenta desfazer dúvidas sobre celebrações em Fátima: “Há uma diferença entre peregrinos e celebrantes”

A ministra da Saúde, Marta Temido, tentou este domingo esclarecer as dúvidas suscitadas pelas suas declarações da véspera sobre as celebrações do 13 de maio. “O que o Ministério da Saúde pretendeu explicitar ontem é que há uma diferença entre peregrinos e celebrantes”, disse.

Em entrevista à SIC, a governante admitira a possibilidade de as celebrações se realizarem desde que atendidas determinadas regras sanitárias.

Na conferência de imprensa de atualização do boletim epidemiológico sobre a covid-19, Marta Temido recordou que a Igreja Católica “há muito definiu – e com grande prudência – que este ano não haveria peregrinos no Santuário de Fátima”.

Com a diferença que estabeleceu entre “peregrinos” e “celebrantes”, a ministra reforça que poderá haver celebrações com fiéis presentes e em cumprimento das regras de distanciamento social. As longas caminhadas dos peregrinos pelas estradas em direção ao Santuário é que estarão inviabilizadas.

Santuário “apanhado de surpresa” com declarações da ministra

Os responsáveis pelo Santuário de Fátima ainda não responderam oficialmente ao Governo, depois da dúvida lançada pela ministra da Saúde sobre a possibilidade de se poderem realizar as cerimónias do 13 de maio. Mas tanto o Cardeal Patriarca de Lisboa – e presidente da Conferência Episcopal – como o Papa Francisco deixaram este domingo mensagens claras de que não há condições para as habituais peregrinações marianas do mês de maio. É quase certo que a Igreja portuguesa vai manter a sua posição e não haverá este ano as habituais celebrações na Cova de Iria.

O Cardeal Patriarca de Lisboa aproveitou este domingo e, em plena polémica aberta em torno das celebrações de Fátima depois da entrevista à SIC da ministra da Saúde, para tornar pública uma carta ao clero da sua diocese. “O Governo não autorizou celebrações religiosas em geral até ao fim deste mês; e o Santo Padre pediu para todos nós a graça da prudência e da obediência às orientações oficiais, para que a pandemia não regresse”, escreveu D. Manuel Clemente.

O Santuário de Fátima assumiu ao Expresso ter sido "apanhado de surpresa" pela intervenção de Marta Temido, mas reservou para mais tarde um esclarecimento oficial. Mas, pelas palavras do presidente da conferência dos bispos portugueses torna-se claro que a Igreja não está disposta a mudar de posição.