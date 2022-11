Covid-19. Reportagem: viagem ao coração da logística dos hipermercados em tempo de pandemia

A corrida aos super e hipermercados a meio de março vai ficar para a história desta pandemia de covid-19. O sector da distribuição ficou no olho do furacão e a sua capacidade de resposta foi posta à prova. Mas pensar simplesmente que o aumento das vendas fez disparar os lucros das empresas é esquecer o impacto dos custos associados às medidas adotadas para responder a esse pico de procura e proteger trabalhadores e clientes. Para já, os grupos de distribuição ainda não quantificam os custos que tiveram de assumir, mas só em março a APED, associação representativa do sector, admite um crescimento de 15% nas despesas “com colaboradores, nomeadamente salários/prémio, em material e alterações nas lojas, sobretudo proteções em acrílicos, álcool gel e marcas de segurança”. Para abril, este crescimento será da ordem dos 4 %, antecipa.

O Expresso visitou dois centros de logística em Portugal para perceber o que mudou e como foram os dias ‘loucos’ de março, um no Grande Porto, do grupo nacional Sonae, dono das lojas Continente, e outro na Grande Lisboa, dos franceses da Auchan, donos das lojas com o mesmo nome (ex-Jumbo).

