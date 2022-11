Covid-19: número de vítimas mortais cai em Espanha, Itália assume erros na contagem de óbitos

Os números da covid-19 continuam a aumentar e a atingir proporções gigantescas em todo o mundo. Segundo o último balanço, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a pandemia já matou pelo menos 243.922 pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China. Há um total de 3.440.904 casos de infeção em 195 países e territórios. 1.023.900 foram já considerados curados.

Os Estados Unidos continuam a liderar a lista dos países com mais casos e mais mortes confirmadas. Só nas últimas 24 horas foram registados 1.453 mortos, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. No total, 66.224 pessoas já morreram vítimas da covid-19.

O número de infetados nos Estados Unidos subiu para 1.132.315 com cerca de 175 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.

Em Itália, o receio de uma nova onda do surto surgiu, depois de os dados oficiais apontarem para uma nova subida do número de mortos na região da Lombardia, onde começou e foi mais intenso o surto da doença. Mas, a Proteção Civil italiana veio esclarecer que os 474 mortos anunciados, este domingo, no boletim sobre a pandemia de covid-19 incluem 282 óbitos fora dos hospitais em abril que não tinham sido contabilizados.

Assim, e à semelhança do que aconteceu este sábado em Portugal, a correção dos números oficiais permitiu reduzir os números das vítimas mortais na Lombardia, que passaram a ser 192, em linha com a tendência dos últimos tempos (há dois dias tinham sido registadas menos de 300 vítimas e a cifra de 474 óbitos seria, na região, a mais alta desde 12 de abril).

Mesmo assim, e com um total de vítimas mortais de 28.710 pessoas, Itália continua a ser o segundo país mais atingido pela pandemia, apenas atrás dos Estados Unidos. O número de novos casos identificados nas últimas 24 horas é de 1.900, o que eleva o total de infeções para mais de 209 mil desde que o primeiro caso foi diagnosticado em fevereiro. Há 79.914 pessoas curadas e uma diminuição do número de internados em cuidados intensivos.

A Alemanha, o sexto país com mais casos de covid-19 no mundo, voltou a registar nas últimas 24 horas menos de uma centena de mortes (74), totalizando 6.649, com 162.496 casos registados, segundo dados oficiais.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), o número de casos subiu 793 nas últimas horas e há 130.600 pessoas que superaram a doença, mais 1.600 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o estado mais afetado pela doença, concentra mais de um quarto dos casos diagnosticados, 42.792, e 1.910 vítimas mortais.

França, por seu lado, registou mais 166 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total de vítimas para 24.760 desde o início da pandemia.

Segundo os dados apresentados em comunicado pelo governo francês, 15.487 pessoas morreram em hospitais e 9.273 em lares. O executivo liderado pelo primeiro-ministro Édouard Philippe adiantou ainda que a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos (UCI) continua a diminuir, registando menos 51 pacientes, embora o total de pessoas aí internadas se mantenha acima da capacidade instalada.

“6.426 pacientes estão internados em cuidados intensivos (taxa de ocupação de 126% em comparação com a capacidade inicial de 5.065 camas), incluindo 3.827 com covid-19”, pode ler-se na nota divulgada.

Na China, onde surgiram os primeiros casos do novo coronavirus, foram registados dois casos de infeção nas últimas 24 horas, um de contágio local e outro proveniente do exterior.

Segundo as autoridades chinesas de saúde, o caso importado, proveniente do exterior, foi diagnosticado em Xangai, enquanto o novo caso a nível local foi registado na província de Shanxi, no norte do país.

Não há registo de mais vítimas mortais na China, onde o número de infetados ativos no se fixou em 531, depois de 28 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.8777 infetados e 4.633 mortos devido a covid-19. Até ao momento, 77.713 pessoas tiveram alta.

Em África, subiu para 1.754 o número de novas infeções registados nas últimas horas, com mais de 42 mil casos da doença, em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.689 para 1.754, enquanto as infeções aumentaram de 40.746 para 42.713.

O número total de doentes recuperados subiu de 13.383 para 14.152.

O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 1.093 mortos e 16.297 casos registados. Na África Ocidental, há 280 mortos e 11.503 infeções. A África Austral contabiliza 137 mortos, em 6.783 casos de covid-19. A pandemia afeta 53 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Nigéria - a concentrarem cerca de metade das infeções pelo novo coronavírus e mais de dois terços das mortes associadas à doença. O Egito regista 415 mortos e 6.193 infetados, a África do Sul conta 123 mortos e 6.336 doentes infetados, enquanto Marrocos totaliza 173 vítimas mortais e 4.729 casos e a Nigéria, que ultrapassou os Camarões e se tornou o quinto mais afetado, tem 85 mortos e 2.388 infetados.

O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (459), em 4.295 doentes infetados.

Apenas o Lesoto e a República Saarauí continuam sem notificar casos de covid-19.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 257 casos, incluindo o primeiro-ministro no poder e mais três membros do seu Governo, e regista uma morte.

Cabo Verde tem 152 casos e duas mortes, e Moçambique tem 79 doentes infetados.

Angola tem 35 casos confirmados de covid-19 e dois mortos, e São Tomé e Príncipe regista 23 casos positivos e anunciou no sábado o aumento do número de mortes para três.

A Guiné Equatorial, que está integrada na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há vários dias 315 casos positivos de infeção e um morto, segundo o África CDC.

Em Espanha as notícias deste domingo são as mais animadoras. O número de vítimas mortais caiu para 164, o valor mais baixo do último mês e meio, e um decréscimo de 112 vítimas mortais em relação aos números revelados no dia 2 de maio. O país conta no total com 25 264 vítimas por covid-19.