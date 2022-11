Covid-19 na Europa. Com o desconfinamento estamos mais livres, mas será que queremos?

Governos de todo o mundo começam a levantar as restrições geradas pela covid-19. É um sinal para os cidadãos voltarem aos poucos às ruas, às lojas, relançando a economia, mas nem toda a gente está certa de que seja o caminho mais seguro. Na Dinamarca e na Noruega, movimentos nas redes sociais mobilizam milhares de pais que não querem enviar os filhos para as escolas. O dilema é que para nos mantermos protegidos, em isolamento, não podemos frequentar cabeleireiros, dentistas, museus ou livrarias, que assim perdem o fluxo constante, ainda que reduzido, de clientes. Parece que a normalidade vai demorar, mesmo em sítios onde não é o Governo a impedi-la. Basta olhar para as fotos da Rua Mariahilfer, uma das principais da capital da Áustria, Viena, para verificar que quase ninguém recuperou o ardor consumista.

Crianças nas ruas e parques, de novo abertos, ainda que por pouco tempo, foram a coisa mais próxima de liberdade que muitos espanhóis experimentaram em quase dois meses de duro confinamento. A atividade económica ainda não reabriu, mas o plano existe e pode acabar por ser mais livre em certas zonas do país (as rurais) e bastante contido em urbes como Madrid e Barcelona, onde se concentram os casos de covid-19. A estratégia do primeiro-ministro Pedro Sánchez é, em certos pontos, diferente das restantes que estão a ser desenhadas na Europa. Exemplo: logo na primeira fase (11 de maio), bares e restaurantes com esplanada podem abrir com um terço da lotação, tal como hotéis, cinemas, teatros e igrejas, todos sob esta mesma regra. Em contrapartida, as escolas estão fechadas até setembro. As lojas maiores só devem abrir no fim de junho, bem como as praias. Espanha já permitira o regresso ao trabalho em fábricas, com vista à exportação, a 14 de abril. Como em França, o uso de máscara é obrigatório em locais como transportes públicos e aconselhado em todos os outros espaços coletivos. “O êxito depende de todos nós”, afirmou Sánchez. “Qualquer comportamento irresponsável prejudicará a sociedade em geral. Temos de refrear a nossa impaciência e ouvir os especialistas.”

