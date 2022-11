Coordenador da Proteção Civil de Fátima: "É preciso muito juizinho"

"É preciso muito juizinho neste processo", resume António Borges ao Expresso.O presidente da Câmara do Sardoal e responsável pelo Comando Operacional Distrital da Proteção Civil de Santarém diz que a Igreja "agiu bem" ao cancelar a realização de cerimónias presenciais no 13 de maio, em Fátima, e espera que "não mude de posição". Para António Borges "abrir a porta" a comemorações não virtuais é "potenciar algo que é totalmente desaconselhável".

Depois da ministra da Saúde ter considerado haver uma "possibilidade" de assinalar o 13 de maio com a participação de fiéis no santuário de Fátima, o Expresso contactou o responsável pelo comando da Protecção Civil da zona. Há cerca de uma semana, António Borges enviou um alerta à população pedindo para que se mantivesse em casa e apelando aos peregrinos para não se deslocarem a Fátima.

As declarações de Marta Temido não o fizeram repensar. "Não mudei de opinião, a minha posição mantém-se", afirmou. Por diversas vezes, nas reuniões do CODIF os responsáveis da Proteção Civil têm colaborado com a direção do Santuário de Fátima, para preparar as celebrações que, este ano e devido à pandemia da covid 19, serão realizadas à porta fechada. "Serão cerimónias privadas. Concentrações organizadas não vão existir no santuário", garante António Borges.

O responsável da Proteção Civil acha que a intervenção da ministra veio criar "um ruído desnecessário" a um processo complexo. "Deveria haver um esclarecimento do Governo para garantir que não pretende contrariar o que está previsto na lei: que só são admitidas concentrações de menos de dez pessoas".

António Borges considera ainda ser "um grande equívoco" pretender "comparar as celebrações de Fátima com as comemorações do 1º de maio da CGTP", como aconteceu na entrevista à ministra da Saúde. "São realidades totalmente distintas" e o autarca do Sardoal adverte para "o perigo de uma má interpretação das palavras" de Marta Temido poder levar à perceção de que "há uma porta aberta para o santuário".

Na verdade, o recinto de Fátima estará interdito nos dias 12 e 13 de maio, mas o simples facto de haver peregrinos a ponderar uma visita à localidade aumenta o grau de risco. "O meu principal receio é que as pessoas queiram aproximar-se fisicamente do santuário e isso pode mover muita gente", diz António Borges, temendo a criação de uma "situação perigosa e incontrolável".

Na próxima terça-feira está prevista uma nova reunião entre os responsáveis do santuário de Fátima e as autoridades de protecção civil e de segurança. Em cima da mesa estará, novamente, o planeamento das medidas a tomar para o 13 de maio.