Balanço do estado de emergência: 428 detidos e 2418 lojas encerradas

Acabou o estado de emergência. O país está, desde as zero horas deste domingo em estado de calamidade. Ao todo, nas seis semanas em que vigorou a primeira fase de combate à pandemia de covid-19, as autoridades nacionais detiveram 428 pessoas por crime de desobediência e mandaram encerrar 2 418 estabelecimentos comerciais, que não cumpriam as regras sanitárias decretadas para travar o surto do novo coronavirus.

Os motivos para a intervenção policial foram vários e, ainda na passada quarta-feira, por exemplo,a PSP deteve uma mulher de 76 anos infetada com o novo coronavírus e que se encontrava a circular na rua sem máscara. O concelho de Ovar foi um dos mais atingidos pela epidemia, mantendo-se cerca de um mês em cerca sanitária. A mulher já tinha sido apanhada anteriormente pelas autoridades policiais a fazer compras na rua e, desta vez, foi detida por "violar a ordem de confinamento obrigatório, decretada pelas autoridades sanitárias"

No mesmo dia e no âmbito da mesma fiscalização, foram ainda detidos dois homens, de 46 e de 41 anos, em Espinho. Segundo os relatos políciais, não apresentavam “um motivo válido para circularem e permanecerem na via pública, reiterando conscientemente o comportamento" depois de já alertados anteriormente para a infração".

Os dois casos servem para ilustrar o balanço oficial, feito até às 18 horas deste sábado, pela PSP e pela GNR das três fases do estado de emergência nacional.

O terceiro período do estado de emergência decorreu entre as 0 horas de 18 de abril e as zero horas deste domingo e, durante este intervalo, foram detidas 136 pessoas por crime de desobediência e encerrados 278 estabelecimentos comerciais. Das pessoas detidas, 44 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório e 60 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, refere o Ministério da Administração Interna num comunicado, assinalando 14 detenções por incumprimento do encerramento de instalações e estabelecimentos.

A nota à comunicação social assinala, ainda, 12 detenções por resistência e ou coação, uma por desobediência ao dever especial de confinamento e outra por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho. Três pessoas foram detidas por incumprimento das regras de funcionamento na prestação de serviços. O Ministério regista também uma detenção por desobediência às restrições de circulação impostas entre sexta-feira e domingo.

Durante o primeiro período do estado de emergência (de 22 de março a 2 de abril) tinham sido detidas 108 pessoas por crime de desobediência e encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. Entre 3 e 17 de abril, no segundo período do estado de emergência, PSP e GNR detiveram 184 pessoas por crime de desobediência e fecharam 432 estabelecimentos comerciais. Contas feitas e depois de somados os dados das últimas duas semanas (136 detidos e 278 encerramentos) o total de detenções feitas pelas autoridades policiais no período de estado de emergência eleva-se para as 428 pessoas tendo, no mesmo intervalo de tempo, sido encerradas 2 418 lojas.