Turquia. Muitos casos de covid-19, poucos mortos, nenhuma transparência

A Turquia é o sétimo país do mundo com mais casos de covid-19 (117.500 até sexta-feira), mas tem um número baixo de óbitos (3081). São 37 por milhão de habitantes, metade da taxa alemã e um terço da portuguesa. Apesar de a Turquia fazer três vezes menos testes do que o nosso país e de a respetiva Ordem dos Médicos (TTB) acreditar que haja muito mais vítimas mortais — em parte porque “o Ministério da Saú­de não codifica corretamente todas as mortes” —, a letalidade é baixa.

Há três explicações: confinamento obrigatório e permanente para os maiores de 65 anos, decretado cedo; população, em média, 10 anos mais jovem (31,5 anos) do que em Portugal ou Itália, e escassez de lares de terceira idade (a maioria dos idosos vive em núcleos familiares tradicionais).

