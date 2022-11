Normalidade pós-covid. Alemanha caminha sobre “o mais fino gelo”

Aquelas sequências de imagens captadas por drones, que revelaram o insólito das cidades europeias esvaziadas dos seus habitantes durante a fase mais restritiva de combate à covid-19 das últimas semanas, já não seriam hoje possíveis em Berlim. “Se é que alguma vez foram...”, diz ao Expresso, a partir do bairro de Berlin-Mitte, no centro da cidade, Sabine C., alemã de meia-idade que aproveita a conversa com o jornal para ironizar.

Refere-se ao paradoxo que mais a intrigou no decorrer do combate à pandemia, que, virando o mundo do avesso, contou com o confinamento voluntário das pessoas por toda a Europa e mundo fora. O vírus poupou da infeção por coronavírus a esmagadora maioria dos habitantes da capital alemã, onde “o número de casos é baixíssimo relativamente à descontração das pessoas”. Até à abertura de praticamente todas as lojas, nestes dias, se se tivesse feito o filme contínuo a partir lá do alto, ver-se-ia que nunca as margens do rio Spree deixaram de estar povoadas de gente ali estendida nem faltou quem passeasse por ruas ou florestas, a aproveitar as temperaturas prazerosas desta primavera.

