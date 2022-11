Missas regressam dia 30

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou o regresso das missas comunitárias a 30 de maio, véspera da Solenidade do Pentecostes. Em comunicado, os bispos católicos dizem que a data depende ainda da avaliação que o Governo se propõe fazer da situação, nesta primeira etapa do desconfinamento.

O documento surge após a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da codiv-19, prevendo o reinício das “celebrações comunitárias de acordo com regras a estabelecer entre DGS e confissões religiosas”.

Certo é que as igrejas vão poder estar abertas durante o dia para visitas individuais, “desde que se observem os requisitos determinados pelas autoridades de saúde”, diz o mesmo comunicado, sem explicar ainda como é que serão garantidas essas exigências.

Contactado pelo Expresso, o secretário-geral e porta-voz da Conferência Episcopal, padre Manuel Barbosa, diz que "as orientações mais práticas sobre os sacramentos só serão conhecidas durante a próxima semana", altura em que se realizam "reuniões para acertar todos os passos e pormenores necessários", uma vez que "essas normas têm de ficar definidas em conjunto com as autoridades da saúde".

As celebrações dos sacramentos que implicam contacto físico devem ser adiadas para o próximo ano pastoral ou, nalguns casos particulares como o batismo e a unção dos doentes, “podem ser realizadas com as devidas cautelas de saúde e normas de segurança”.

Sobre a realização de casamentos, o padre Manuel Barbosa considera que "podem ser realizados dentro das condições que vierem a ser determinadas" no seguimento das reuniões da próxima semana.

Quanto às confissões, o comunicado diz que "para o sacramento da Reconciliação é preciso seguir as normas de segurança de saúde e garantir o devido distanciamento entre o confessor e o penitente, protegendo sempre o inviolável segredo da confissão".

Já às catequeses e outras ações formativas “continuarão a ser realizadas apenas por meios telemáticos até ao final deste ano pastoral”, que coincide, no essencial, com o ano letivo. O mesmo acontece para as “procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares passíveis de forte propagação da epidemia”, que também ficarão adiadas para o próximo ano pastoral.

Os bispos dizem esperar "que se mantenha a responsabilidade cívica de todos os cidadãos, em atitude de prudência e de acatamento das decisões das autoridades governamentais e de saúde, para que não aconteça um retrocesso rápido da situação".