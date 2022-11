Guterres fala como "idoso" e pede "respeito pela dignidade" dos mais velhos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, gravou uma curta declaração de video, que transmitiu através do Twitter, para pedir "respeito pelos direitos e dignidade dos idosos" no combate à pandemia da covid-19. "Estou profundamente preocupado", diz Guterres, assumindo que o novo virús está a causar "medo e sofrimento incalculáveis" entre a população idosa.

Aos 71 anos, o responsável máximo das Nações Unidas assume-se como porta voz dos mais velhos. "Como idoso e como responsável por uma mãe ainda mais idosa", Guterres fala diretamente sobre os riscos acrescidos da doença neste grupo etário. "A taxa de mortalidade é alta e, para os maiores de 80 anos é cinco vez a média global", diz o ex-primeiro ministro português.

"As pessoas idosas têm o mesmo direito à vida e à saúde que as outras", frisou António Guterres, para quem o "medo e sofrimento incalculáveis" gerados nos idosos pela nova pandemia resultam, não só da doença, mas também por maior causa do risco de pobreza, discriminação e isolamento. "É provável que tenha um impacto arrasador sobre os idosos dos países em desenvolvimento", assume.

"Estou profundamente preocupado com a pandemia a nível individual e com os seus efeitos nas nossas comunidades e sociedades", afirmou Guterres.

A intenção do secretário-geral da ONU é apontar o dedo às autoridades mundiais para que sejam adotadas medidas de apoio social que evitem o isolamento e o abandono dos idosos em tempos de confinamento. A ONU apresentou, esta sexta-feira, um relatório defendendo que as decisões médicas a adotar para combater a Covid 19 respeitem sempre os direitos e a dignidade humana

"Para ultrapassarmos juntos esta pandemia, precisamos de aumentar a solidariedade global e nacional e os contributos de todos os membros da sociedade, incluindo os idosos”, sustentou António Guterres.